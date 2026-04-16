Ülkedeki gidişiat artık her bir kişinin başına polis dikmeye doğru gidiyor. En basitinden yapay zekaya sorulan bir soruda verilen cevap:

"Her kişinin başına polis dikmek", fiziki olarak imkansız, maliyetli ve demokratik toplumlarda kabul görmeyen bir güvenlik anlayışıdır. Asıl hedefin dışsal denetimden ziyade vicdani veya ahlaki iç denetim (iman bekçisi/vicdan) olduğu vurgulanır. Polis, suçu önlemek ve delilleri korumakla görevli olsa da, herkesi sürekli gözetim altında tutmak mümkün değildir."

şeklinde. Sizin sorunuzun cevabına gelirsek, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde malum meseleyi kolluk kuvetiyle çözmenin yeri de anlamı da yok. Geçici bir önlem şeklinde kısa bir süreliğine başvurulabilecek bir yöntem olabilir. Ameliyat yapılana dek yaraya pansuman uygulamak gibi de düşünebiliriz. Ülkenin genel bir ameliyata ihtiyacı var, pansumanla olacak iş değil.