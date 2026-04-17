17 Nisan 2026 09:35
memur emekli maaşı sgk ve buradaki robot arasındaki büyük fark

merhabalar. şu anda 18 yıllık tekniker memurum 1/1 derece. buradaki robottan 18 yıllık çalışma karşılığı olan emkli maşına bakıyorum 30.200 tl civarı görünüyor. e devlet ile girip sgk trafına bakınca ise 20.200 tl. hiç bir şey anlamadım. bu kadar büyük farkın sebebi nedir acaba ? muhtemelen buradaki robot hatalı diye düşünüyorum yani sgk neticede resmi kurum; orada bir hata olma ihtimali var mı sizce ? ara çokkk büyük fark var çünkü rakamsal olarak. bilgi ve destek için teşekkür ederim. iyi günler dilerim.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
17 Nisan 2026 11:38

Hesaplama şeklinin 5434 ve 5510'a göre olması sonucu değiştirir. Robotta 5434'e göre e-devlette 5510'a göre hesaplanmıştır muhtemelen.

