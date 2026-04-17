MEB 2026 Yaz Tatili Eş Durumu Mazeret Tayini

Merhabalar, 2023 yılı Eylül ayında atanan 45 bin öğretmenin bu yıl 3 yılını doldurduğu ve mazeret tayini beklediğini düşünecek olursak;

- 1 Eylül itibari ile göreve başlandığı için tayin başvuru döneminde (13 - 24 Temmuz 2026) sözleşmeli öğretmen olmaları ve önceki kılavuzlarda öğretmen (kadrolu) ünvanında olmasından bahsetmesi sorun çıkaracak mı ?

- 3 yıl doldurma şartı başvuru tarihi olursa kimse doldurmamış olacak bu nedenle hizmet süresinin hesabında 30 Eylül ya da 31 Aralık baz alınacak mı ?

Bu durumda olan arkadaşlar var mı ? ne yapılabilir ve nasıl bir sonuç çıkar, görüşlerinizi rica ediyorum. Teşekkürler.