İdare Mahkemesi Dava


17 Nisan 2026 13:18
İdare Mahkemesi Dava

Herkese merhaba ben sözleşmeli icra katibi olarak göreve başladıktan 3 ay sonra tarım ve orman bakanlığına sözleşmeli büro personeli olarak atandım büro yönetimi mezunuydum büro yönetimi mezunu istiyordu tercih kılavuzunda şartı taşıyordum yani. Fakat tarım bakanlığı başka bir kurumda sözleşmeli olarak çalıştığım için sözleşmeliden sözleşmeliye geçiş olmadğını iddia ederek atamamı yapmadı bende idare mahkemesine dava açtım ilk derece mahkemede davayı kazandım fakat tarım bakanlığı davayı istinafa taşıdı. İstinaf süreci devam ederken karardan 5 ay sonra tarafıma tebligat gönderdi atamamı yaptığına dair istinaf süreci devam ettiği için şuanki çalıştığım icra katipliğinden istifa etmem gerektiği için karar kesinleşmeden başlamak istemedim istinaf sonuçlandı oradada kazandım karar kesinleşti temyiz yolu kapalı. Ben dilekçe gönderdim istinaf sonucuda ekleyerek karar kesinleşti atamamın yapılmasını istiyorum diye ama tarım bakanlığı ilk mahkeme kararını ben uyguladım atamanı yaptım sen 15 gün içinde başlamadın diyerek talebimi red etti ben şimdi yeniden atamamın yapılmadığı için dava yoluna gitmeyi düşünüyorum kazanma ihtimalim olur mu benim gibi bu süreçlerden geçen arkadaşlar varsa fikir almak istiyorum yardımcı olursanız çok sevinirim.

