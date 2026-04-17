Sağlık Gerekçesiyle Meslekten Çıkarılan Polisler Genel İdare Hizmetleri Sınıfına Atanacak

emniyet teşkilatına bağlı eğitim kurumlarında eğitime başladıktan sonra Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde öğrenci olmak için öngörülen sağlık şartlarını taşımadığı gerekçesiyle eğitim kurumlarından çıkarılan, daha sonra yargı kararlarıyla tekrar eğitimlerine devam ederek mezun olan ancak aynı gerekçeyle meslekten ihraç edilenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla yasal düzenlemeye gidilecek. Teklife göre, Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim ve öğretim kurumlarına girişte aranan sağlık şartlarını taşımadıkları gerekçesiyle eğitim ve öğretim kurumlarından ilişiği kesilenlerden, yargı kararına istinaden eğitim ve öğretime devam ederek mezun olan ve polis memuru veya polis amiri rütbesiyle emniyet hizmetleri sınıfına atanan, daha sonra sağlık sebeplerine dayanan yargı kararı gereğince devlet memurluğundan ilişiği kesilmiş olanlar düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde genel idare hizmetleri sınıfında durumlarına uygun ünvana atanacak. son gelişmeden haberdar olanız var mı konuyla ilgili paylaşımda bulunursanız memnu olurum. tşk
