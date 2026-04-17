Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
17 Nisan 2026 19:59
Görev sınırları hakkında teknik bir soru

Kolay gelsın polis jandarma bölgesindeki bir olayı mukayitin acemiliğinden ötürü alır ve ceraim verir.Daha sonradan olay yerının jandarma bölgesi oldugu anlasılır.ifade alınmıs ceraim verilmiştir bu durumda polis sorusturmaya kendısı mı devam eder yoksa jandarmaya mı devreder? kanuni boyutu nedir teseşşkur ederm


adana0100
Aday Memur
17 Nisan 2026 20:01
savcıya sor

cenksozen
Şef
17 Nisan 2026 20:06

savcıya sorup talimat mı almak icap eder abi

einsatz79
Aday Memur
17 Nisan 2026 20:13

Cmk 160 gereğince rutin yapılan birşey dosya soruşturma yani ilk talimat alınan savcı bey ilgörüşün


Ferhatjop
Memur
17 Nisan 2026 20:20

Olay sende kalır geçmiş olsun. Savcı siz almışsınız devam edin diyecektir...


cenksozen
Şef
17 Nisan 2026 20:23

onda sorun yok abi de :D işe de tam hakim olmadıgımdan yaptıgım ıs ve işlemlerın ileri de çöp sayılıp musteki sahsın magdur olmamasını ıstıyorum

Oznendr
Aday Memur
17 Nisan 2026 20:47

Savcı dosya tam gelsin de polis mi jandarma mi farketmez ,ikisinde kolluk amiri sabci

