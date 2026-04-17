Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

Hisse Senedi Fon Alım Satımı


17 Nisan 2026 21:07
memuriyet açısından hisse senedi, fon v. b. yatırım araçlarını sürekli al-sat yapma durumu sakıncalı mıdır?


RotamızAngora
Memur
17 Nisan 2026 21:17

Sakıncası yok. Aylık maaşının en az 5 katı bir gelir elde edersen bunu mal bildiriminde bulunman gerekli. Bildirimde bulunmazsan disiplin cezasına konu edilebilir.


xvatandaşşx
Şube Müdürü
17 Nisan 2026 21:37
sürekli alıp satma durumu ticaret tarzı bir algı oluşturur mu diye kafa karıştırıyor net bir bilgi de yok bu konuda
RotamızAngora
Memur
17 Nisan 2026 21:59

Memurların yarısından fazlası borsa işiyle uğraşıyor. Problemli bir durum olsaydı kimse yanından bile geçmezdi. Hisse senedi alım satımı vb işlemler memura yasak değil. Ticaret dediğin şey türk ticaret kanunu ile esnaf kanunu kapsamındaki işlemler. Öyle her alım satım ticaret olmuyor.

RotamızAngora
Memur
17 Nisan 2026 22:02

Kpss ile memur olmadın mı yoksa? Vatandaşlık dersinde memurun yapabileceği, yapamayacağı kazanç getirici faaliyetler anlatılıyor zaten. Kimse bir şey anlatmıyor demen şaşırdım açıkçası. O yüzden kpss ile memur olmadın mı yoksa dedim.

xvatandaşşx
Şube Müdürü
17 Nisan 2026 22:06
şimdi şöyle bi durum var bunlar yatırım aracı sonuçta bir ticari faaliyet değil fakat işin içine aldığın hisseyi veya fonu veya bu tarz bir yatırım aracını satmak belli süre sonra tekrar almak tekrar satmak v.s al-sat durumu oluşunca biraz kafa kurcalıyor netlik de yok yani konunun ana fikri al-sat durumu öyle söyleyeyim
RotamızAngora
Memur
17 Nisan 2026 22:15

Borsadaki alım satım işlemleri tacir veya esnaf sayılmayı gerektiren bir faaliyet değil. Tacir veya esnaf sayılmayı gerektiren (ister yasal ister illegal olarak yapılsın) türden alım satımlar yasak. Bütün alım satımlat ticaret kanunu kapsamına girmiyor.

xvatandaşşx
Şube Müdürü
17 Nisan 2026 22:27
eyvallah teşekkürler
