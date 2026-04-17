17 Nisan 2026 21:38
7068 zamanaşımı

Herkese selamlar. 16.04.2024 günü bir konuda şahsin tarafıma küfür etmesi sonucu anlık tepki ile küfür karşılıklı küfür etmiş bulunmaktayım. Konu istinaf da müşteki konumundayim. Konudan idarenin henüz haberi yok üzerinden tam 2 yıl geçmiş bulunmakta. Hakkımda şikayetçi yok idare bunu öğrenirse 2 yıl mutlak süre geçmesine rağmen soruşturma açabilir mi açarsa ceza verebilir mi? Bilgisi olan cevap verir misiniz. Herkese iyi çalışmalar


Catkapi81
17 Nisan 2026 21:39

Olay anı görüntüleri mevcut. İnkar edeceğim bir sey yok


Küçük polis
Daire Başkanı
17 Nisan 2026 21:55

Şüpheli ya da müşteki şüpheli olmadkğın sürece sıkıntı yok.


Mori3147
Aday Memur
17 Nisan 2026 22:46

Suçun işleniş tarihi değil devrem, öğrenildiği tarihten itibaren 2 yıl zamanaşımı. Ben öyle biliyoru


Tabantabana
Aday Memur
17 Nisan 2026 23:04
suçun işlendiği tarihten itibaren 2 yıldır. 2 yıl içinde zamanaşımı dolarsa ceza verilmez.

Dnzzhan
Aday Memur
17 Nisan 2026 23:05

Şu linki inceleyin, yardımcı olur..

https://forum.memurlar.net/konu/2454947/disiplin-sorusturmasinda-sucun-ogrenildigi-tarih-mi-islendigi-tarih-mi-onemlidir.html

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerSabit Okul Polisi Hk.Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerOkullarda Profesyonel Güvenlik Ağı KurulmalıFazla mesai konusu ihmal edilemez5.Antalya Diplomasi ForumuTrafik Bayram ÖdüllendirmesiPolis abiler, kardeşlerPuan sistemiGenel atama

Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 17 zanlı tutuklandıGülistan Doku soruşturmasında 2 zanlı adliyeye sevk edildi'Tetikçiler_34' adlı Telegram grubunun kurucusu tutuklandıSGK avukatını öldüren sanık: Yaralı halde kaçması için fırsat verdimAdalet Bakanlığı GYS ve ünvan değişikliği sınav sonuçları açıklandı

Nisan ayi enflasyon tahmini / beklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramŞu an ne dinliyorsunuz?Memurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEmniyet ReformEminevime girilir mi?Mesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?