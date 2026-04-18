Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

18 Nisan 2026 07:34
zor zamanlardan geçiyorum ne yapacağımı bilmiyorum

merhaba arkadaşlar 4 senedir asliye ceza katibiyim ancak son zamanlarda psikolojik olarak hiç iyi değilim, üstümde çok fazla yük var ve evlilik arifesindeyim. ailemde bana verdiği sözleri tutmadığından kafam çok yoğun ve odaklanma güçlüğü çekiyorum bu sebeple işlerde küçük hata yapıyorum ve hani basit hatalar. hakim de artık buna çok aşırı laf söylemeye başladı her cuma akşamı yazıyor bütün haftasonum iki haftadır rezalet oluyor. hakim tabi laf dedikçe benim psikolojim daha da kötüleşiyor 2 haftadır yemeden içmeden kesildim, uyuyamıyorum, dinlenemiyorum, sinir krizlerine giriyorum ne yapcam ne etcem çıkar yolu bulamıyorum en son canıma kıycam artık tak etti canıma her şey.


GüvenlikSecurity
Aday Memur
18 Nisan 2026 08:21

Sizden daha kötüleri düşünün (bu konuda hadis var zaten), Allah korusun yazdığınız son cümle büyük günah. Allaha sığınmak gerek. Odaklanma, unutma vs artıyor ise gerekli vitaminler özellikle B vitamini vs alınca düzeliyor diyebilirim. Asliye Ceza da yoğunluğunuz nasıl bilmem tabi ama yoğun olabilsede nisbeten hukuk mahkemelerine göre avantajlı diye biliyorum. Daha kötü durumda ki insanları düşünüp şükür etmekte fayda var. Kendini kötü hissetme, bunalım, zihinsel ve vücutsal bitkinlik durumlarında islama yönelmek benim için en güzel tedavi oluyor diyebilirim. Burada ne desek samimi hissetmeyebilirsiniz. Bu gibi durumları aileye paylaşmakta, sevdiklerinizle beraber bulunmakta fayda görüyorum. Son cümlenizi asla yapmayın asla!

Toplam 1 mesaj

Sözlük

Editörün Seçimi

