zor zamanlardan geçiyorum ne yapacağımı bilmiyorum

merhaba arkadaşlar 4 senedir asliye ceza katibiyim ancak son zamanlarda psikolojik olarak hiç iyi değilim, üstümde çok fazla yük var ve evlilik arifesindeyim. ailemde bana verdiği sözleri tutmadığından kafam çok yoğun ve odaklanma güçlüğü çekiyorum bu sebeple işlerde küçük hata yapıyorum ve hani basit hatalar. hakim de artık buna çok aşırı laf söylemeye başladı her cuma akşamı yazıyor bütün haftasonum iki haftadır rezalet oluyor. hakim tabi laf dedikçe benim psikolojim daha da kötüleşiyor 2 haftadır yemeden içmeden kesildim, uyuyamıyorum, dinlenemiyorum, sinir krizlerine giriyorum ne yapcam ne etcem çıkar yolu bulamıyorum en son canıma kıycam artık tak etti canıma her şey.