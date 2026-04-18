MEB'e Gaz Lazım


18 Nisan 2026 14:51
MEB'e Gaz Lazım
son olaylar bir kenera daha önce de öğretmenlere şiddet vs konuları çokça meydana geldi öğretmenlere EGM koordinesinde biber gazı eğitiimi verilerek yanlarında taşımalarına müsade edilmesi bazı konuları önlemede yardımcı olabilir mi ??? malum bu olaylar başlarken herkes kaçıştı haliyle ama hocalarda biber gazı olmuş olsa bir tanesi denk getirip sıksa gazı sonra etkisiz hale getirme şansları daha çok olurdu diye düşündüm. sizin fikirleriniz nedir.

fırlamaaaa
Aday Memur
18 Nisan 2026 14:54
adamın elinde silah var orantısız her yere sıkıyor herife biber gazıyla mı müdahale edecekler? geçiniz efendim

Mersina33
Aday Memur
18 Nisan 2026 15:00
öyle demeyiniz ve sadece silahlı saldırı olarak düşünmeyiniz bıçakla etkisiz hale geldiğini de hatırlatırım
fırlamaaaa, 20 dk. önce
adamın elinde silah var orantısız her yere sıkıyor herife biber gazıyla mı müdahale edecekler? geçiniz efendim

fırlamaaaa
Aday Memur
18 Nisan 2026 15:02
biber gazının eğitimi olmaz hanımefendi, alırsın bodoslama sıkarsın bıçaklı da olursa. Tabi korkmadan yanasabilirlerse. Ayrıca eğitim verilecekse MEB sorunlu çocukları seçip ailelerine eğitim vermelidir

fırlamaaaa
Aday Memur
18 Nisan 2026 15:04
Mersina33, 14 dk. önce
öyle demeyiniz ve sadece silahlı saldırı olarak düşünmeyiniz bıçakla etkisiz hale geldiğini de hatırlatırım

Mersina33
Aday Memur
18 Nisan 2026 15:05
konudan bilginiz olmadığını düşünüyorum. biber gazının eğitimi olur vede bıçaktan etkili bir silahtır. size iyi günler.
fırlamaaaa, 12 dk. önce
biber gazının eğitimi olmaz hanımefendi, alırsın bodoslama sıkarsın bıçaklı da olursa. Tabi korkmadan yanasabilirlerse. Ayrıca eğitim verilecekse MEB sorunlu çocukları seçip ailelerine eğitim vermelidir

fırlamaaaa
Aday Memur
18 Nisan 2026 15:07
ota boka eğitim verilmez demek istedim asıl egitilecekler ailelerdir size de iyi günler
Mersina33, 9 dk. önce
konudan bilginiz olmadığını düşünüyorum. biber gazının eğitimi olur vede bıçaktan etkili bir silahtır. size iyi günler.
Çok Yazılan Konular

İcralık polislerSabit Okul Polisi Hk.Okullarda Profesyonel Güvenlik Ağı Kurulmalı5.Antalya Diplomasi Forumu7068 zamanaşımıPolis abiler, kardeşlerEmniyet Teşkilat KanunuPuan sistemiHukuk Sınıfı Komiser Trafik Bayram Ödüllendirmesi

Sözlük

internetsiz bir hayat 2 Gülistan Doku Soruşturması 2 Öğretmen olmak 2 yeryüzünün kederini kalbinde taşıyanlar 2 bakınız butonunu kullanamamak 2 günün sözü 1 İçim Yanar 1 kendinize bir kızılderili ismi verseniz 2 Dinleyin geceler 1 insanlığın bittiği yer 4

Son Haberler

NATO Genel Sekreter Yardımcısı: Türkiye, 75 yıldır İttifak'taki herkes için çok önemliDiyarbakır'da ağaca yıldırım isabet etti: 2 ölü, 1 yaralıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan ADF'de diplomasi trafiğiKadıköy'de 12 saatlik su kesintisiİklim değişikliği alerji mevsimini 4 hafta öne çekti

Editörün Seçimi

Nisan ayi enflasyon tahmini / beklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramŞu an ne dinliyorsunuz?Memurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEmniyet ReformEminevime girilir mi?Mesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?