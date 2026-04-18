MEB°e Gaz Lazım

Sayın öğretmenler hepimizin başı sağolsun geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. şöyle bir fikir geldi aklıma size de sunmak istedim. malum son üzücü olaylar bir kenara eğitimde şiddet olayları yaşanmakta. eğitimcilere EGM koordinesinde biber gazı eğitimi verilerek yanlarında taşımalarına müsade edilmesi bazı konuları önlemede yardımcı olabilir diye düşünüyorum yaşanan son olaylarda haliyele herkes kaçıştı ancak biber gazı olmuş olsa ve bir kişi kullan bilmiş olsa büyümeden şahsın bertaraf edilmesi kolaylaşa bilir diye düşünmekteyim. konum uzmanları elbette değerlendirir ancak bu bir fikir sizin düşünceleriniz neler olabilir mi?

Sayın öğretmenler hepimizin başı sağolsun geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. şöyle bir fikir geldi aklıma size de sunmak istedim. malum son üzücü olaylar bir kenara eğitimde şiddet olayları yaşanmakta. eğitimcilere EGM koordinesinde biber gazı eğitimi verilerek yanlarında taşımalarına müsade edilmesi bazı konuları önlemede yardımcı olabilir diye düşünüyorum yaşanan son olaylarda haliyele herkes kaçıştı ancak biber gazı olmuş olsa ve bir kişi kullan bilmiş olsa büyümeden şahsın bertaraf edilmesi kolaylaşa bilir diye düşünmekteyim. konum uzmanları elbette değerlendirir ancak bu bir fikir sizin düşünceleriniz neler olabilir mi?