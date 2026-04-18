18 Nisan 2026 19:48
Okullarda önlem olarak hangi tedbirler alınmalı?

Arkadaşlar okullarda sizce önlem olarak ilk başta en hızlı şekilde ne gibi tedbirler alınmalı


Sbz1dftd
Daire Başkanı
18 Nisan 2026 19:52
gelinen nokta 75 bin tane her okula özel ve devlet okullarına POLİS GÖREVLENDİRİLMESİ okulların güvenliğinin Emniyeti POLİS TARAFINDAN sağlanılması kaçınılmaz ve zaruri hale gelmiştir. Bunun yanında Bütün okullara X-RAY CİHAZLARI konulması da şart hale gelmiştir... çantanın içinde silah bıçak kesici delici patlayıcı ancak X-RAY CİHAZLARI ile kontrol altına alınabilir... 500 kişilik 300 kişilik ve hatta 1000 kişilik okullar var... tek tek hepsini aramak ve çantayı kontrol gözden çakanlar olur en basit ve kesin çözüm her okula 2 POLİS VE X- RAY CİHAZI kaçınılmaz olmuştur... her okula 2 polis demek 150 bin ek polis demek ... Polis alımlarını arttırmak lazım gelmiştir

berkaydal
Genel Müdür
18 Nisan 2026 20:01

Okulların her tarafı açık. At duvardan çantayı gir içeri al duvar kenarından. Gerçek nedenleri, gerçek sorunları görmek yerine böyle şeylerle uğraşıldığı için hiçbir şey değişmeyecek. Dünyada insana dair hiçbir problem yoktur ki şunu yaptım anında kesildi densin. Genel kural bellidir: ne kadar sürede bozduysan o kadar sürede düzelir. Daha kısaltmak mümkün mü, evet. Bizim bozulma henüz tamamlandı mı? Hayır. Nasıl müfredat değişince sonucu görmek için uzun süre beklemek gerekiyor bunun da öyle. Türkiye'de yaşadığınız için size sonuçları hemen gösteriyor olabilirler tabi ama gerçek öyle değil.

Bunları düzeltmek için başlanması gereken yer okul. Eğitim. Öğretim. Eğitimi uzmanlarına, sahaya bırakırsanız yavaş yavaş düzelmeye başlayacaktır.

ingilizceci78
Şef
18 Nisan 2026 21:00

doktorların bildiğiniz üzere şöyle hasta geldi şurası gözüküyordu şeklinde whatsapp grubu olduğu haberleri çıktı işte pilotların ....lı hostesler şeklinde whatsapp grubu kurup orada yaptıkları zina fuhuştan bahsettikleri haberi yine çıktı ve bu "tesadüf"en yani pilotun karısıyla boşanma davası neticesinde haber aldık.

neyse işte avukatlarla savcı odasında .... şeklinde haberler diye.

şimdi soruyorum ben 10 yıllık öğretmenim çocuk ingilizce bilmese ne olur ? mat fen fizik kimya biyoloji bilmesin çöpçü olsun ahlaklı olsun helal para kazansın daha ne isterim.

yani ben ailemle mahallemde böyle pilotlar doktorlarla yaşayacağıma temiz cahil çöpcülerle yaşayayım eğer cahillik buysa.

yok biz teknik bilgi vereceksek adam helal 100 lira kazanacağına haram 1000 lira kazanır onun yaptığı ev yıkılır yaptığı araç kaza yapar bir şekilde çıkar.

onuda geçtim buraya yazamadığım okullarda yaşanan olaylar var yine

özet olarak diyeceğim şudur ki olayın özü yaptığı her hareketi yazanların olduğu bir mahkeme i kübranın olduğu ahirete iman etmiş gençlik yetiştirmek.

eğer çocuklar çocukken bu eğitimi almazsa kafirin müslüman olması gibi aşırı zor sonradan bu bilinci edinmesi.


Sbz1dftd
Daire Başkanı
18 Nisan 2026 21:47
elbette haklılık paylarınız var bir suç işlenmiş yada yeni suç işlenebilecek bir durumda bu suçu önlemek için devlet güvenlik tedbirleri almak durumunda... burda mesele meslekler değil ahlaklı olmak da değil dindar olmak da değil başkasına zarar verecek her türlü eylem söz etkisiz hale getirilmesidir... suç işleme potansiyeli kişilerin gerekçeleri farklı olabilir kısa vadede suç işlenmesi önlenmeli konu bu

0109
Memur
18 Nisan 2026 21:48

Son bir yılda bakın kaç okulda saldırı,darp,silah bıçak yaralama var.birşeyler göstere göstere geldi.Arkadaşlar kınama taziye kısmını geçmiştir yaşananlar.Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın.Okullara iki günde belge alan güvenlikçileri vermesinler boşuna bir işe yaramaz.Polis asker eğiyimi alan olmalı.


0109
Memur
18 Nisan 2026 21:50

Şu sitelerde beş senedir yazıyoruz çözüm diye lakin tık yok.Bir okulda 600 öğrenciye veliye 1 müdür yardımcısı veriliyor soruyorum size bu doğru mu.


Sbz1dftd
Daire Başkanı
18 Nisan 2026 21:52
320 bin polis var 75 bin okul var her okula 2 polis verilse 150 bin polis eder ki şuanki sistemde polisin 3/2 ye yakını okullara verilse sahada asayiş olayları önlenmez
uzman-muallim
Memur
19 Nisan 2026 05:11

Bence sadece okul sathında değil her sınıfta, her öğrencinin yanında birde polis bulunmalıdır. Sınıflarda her öğrencinin yanına bir polis oturmalıdır, yani iki öğrenci yanyana oturacağı zaman aralarına birde polis oturmalıdır.


oömelike
Aday Memur
19 Nisan 2026 09:47

Ben rehberlik komisyonunca hastaneye gönderilen çocukların veli isteğine bakılmaksızın zorunlu tedavi edilmeli diye düşünüyorum, özellikle yüzme gibi basketbol gibi aktivitelerin öğrencilere ücretsiz olması gerektiğini düşünüyorum çocuklar yetenekleri doğrultusunda kurslara gitsinler ancak ücretini MEB karsilasin


eresdo
Aday Memur
19 Nisan 2026 10:33
her okula polis isteyen hiçkimse sayı saymayı bilmiyor demektir. 74 bin okulda 1 polis olması demek 100.000 yeni polis alınması gerek demektir. en hızlı eğitimde bile bu alımların 6-7 sene de tamamlanabilir. şuan ki ekonomide 100.000 polis alınabilir mi? hayır

0109
Memur
19 Nisan 2026 11:41

Doğrudur zor bir iş tabi benim demek istediğim çok güvenlikçi biliyorum ne suçluya gücü yeter ne silah kullanabilir.Yani boşa devlet maaş verir.Ha bir kaç iyi olabilir de oda istisna geneli kurtarmaz.güvenlikci belgesi herkeste var halk arasında işe giriş belgeside deniyor.

0109
Memur
19 Nisan 2026 11:43

Kamera sistemi şart ve net olmalı buda lazım en güvenilir kaynak.Kamera olmuşu ıspatlar tabi olacağı engelleyemez.Önlem olacağı engelleyici olmalı bu aşamada.yabancı ülkeleride bir mercek altına almak lazım onlar nasıl çözüyor bunu mezela.


0109
Memur
19 Nisan 2026 11:48

Okulların her yerinden girilebiliyor şuanda.önce duvarlar yükselmeli ve üzeri sınıra döşenen tellerle geçilmez edilmeli sonra girişe xray cihazı ve güvenlik olmalı


uzman-muallim
Memur
19 Nisan 2026 11:51

Bence polis olmasına gerek yok ki. Atanamayan öğretmenler ne güne duruyor, birer güvenlik elbisesi giydirilip okullara verilebilir. Hem öğretmen açığı kapanmış olur hemde güvenlik bu şekilde daha iyi sağlanmış olur.


SHaDoW41
Aday Memur
19 Nisan 2026 22:36

başlığı gördüm oturduğu yerden fikir masterbasyonları okumaya geldim gülüyorum ahahaha çok eğlenceli

