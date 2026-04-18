Okullarda önlem olarak hangi tedbirler alınmalı?

doktorların bildiğiniz üzere şöyle hasta geldi şurası gözüküyordu şeklinde whatsapp grubu olduğu haberleri çıktı işte pilotların ....lı hostesler şeklinde whatsapp grubu kurup orada yaptıkları zina fuhuştan bahsettikleri haberi yine çıktı ve bu "tesadüf"en yani pilotun karısıyla boşanma davası neticesinde haber aldık.

neyse işte avukatlarla savcı odasında .... şeklinde haberler diye.

şimdi soruyorum ben 10 yıllık öğretmenim çocuk ingilizce bilmese ne olur ? mat fen fizik kimya biyoloji bilmesin çöpçü olsun ahlaklı olsun helal para kazansın daha ne isterim.

yani ben ailemle mahallemde böyle pilotlar doktorlarla yaşayacağıma temiz cahil çöpcülerle yaşayayım eğer cahillik buysa.

yok biz teknik bilgi vereceksek adam helal 100 lira kazanacağına haram 1000 lira kazanır onun yaptığı ev yıkılır yaptığı araç kaza yapar bir şekilde çıkar.

onuda geçtim buraya yazamadığım okullarda yaşanan olaylar var yine

özet olarak diyeceğim şudur ki olayın özü yaptığı her hareketi yazanların olduğu bir mahkeme i kübranın olduğu ahirete iman etmiş gençlik yetiştirmek.

eğer çocuklar çocukken bu eğitimi almazsa kafirin müslüman olması gibi aşırı zor sonradan bu bilinci edinmesi.