özel eğitim uygulama okuluna müdür olarak atanabilecekler, yeni yönetici atama yönetmenliği

yeni yönetmenligi göre müdür olmak için illaki özel eğitim öğretmeni olmak gerekirmiş, ben bu maddede ne bilimsel ne de duygusal hiçbir geçerlilik göremedim, bursada din kültürü öğretmeniyim uygulama okulunda okul müdürüyüm 13 yıldır özel eğitimde yöneticiyim, zaten idarecilikte, öncelik özel eğitim öğretmeninde olmasına ragmen müdür ve ya idareci olmak istemiyorlar, zorlami yapacaksiniz idareci olanların yüzde 90 mi farklı branşlardan. 18 kişilik normun 15 tanesi ücretli öğretmen, 3 tane kadrolu , ortada öğretmen yok olanı da yönetici yapacağım diyorsun müdür yardimciliginda özel eğitim öğretmeni olma şartı yok, mudurle probleminiz nedir anlamadım. yeniden yönetici olarak görevlendirme boşta kalma riskimiz çok yüksek , 5 puanın lafını bile etmiyorum... bunun gibi daha bir sürü hukuksuz ve çarpık durumlara sebep olabilecek bu madde derhal kaldirilmali bence dizilerin fikir ve desteği çok önemli fikir ve desteklerinizi bekliyorum

