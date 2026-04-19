Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

19 Nisan 2026 17:41
Yazılıları Yapay Zeka ile Okuyan Bir Uygulama Geliştirdim: Yazılı Oku Pro

Merhaba kıymetli meslektaşlarım,

28 yıllık biyoloji öğretmeniyim. Her dönem sonu onlarca kâğıt okumanın, puanlamada tutarlı kalmaya çalışmanın ne demek olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu dertle yola çıkıp geliştirdiğim uygulama Yazılı Oku Pro artık Google Play'de yayında.

Nasıl çalışıyor?

Cevap anahtarınızı giriyorsunuz &#8594; öğrenci kâğıtlarının fotoğrafını çekiyorsunuz &#8594; uygulama okuyup puanlıyor, sınıf analizini çıkarıyor.

Öne çıkan özellikler:

El yazısını okuyup açık uçlu soruları anlam bazında değerlendirme

Kısmi puanlama (yakın cevaba hak ettiği puan)

Soru bazında sınıfın zayıf olduğu kazanımları gösteren rapor

Veliye/öğrenciye gönderilebilir özet çıktı

Özellikle biyoloji, tarih, coğrafya, edebiyat, fen gibi sözel ağırlıklı derslerde çok iyi sonuç veriyor.

Google Play: [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yaziliokupro.app]

Web: yaziliokupro.com

Web panelinden de bir çok işlemi ve detayları görmeyi gerçekleştirebiliyorsunuz.

Denemek isteyen, görüş bildirmek isteyen meslektaşlarımın yorumlarını bekliyorum. Kolay gelsin &#128591; (Duyuru için adminden izin alınmıştır)

