19 Nisan 2026 19:57
Eş durumu, lütfen yol gösterin.

Eşim geçen haziranda istanbula atandı. Att olarak. 3+1 hemen peşinden ben de es durumuyla geldim. Bende attyim ve kadroluyum. İki sene bekleyip öyle tercih verebilirim değil mi ? Birde asıl sormak istediğim şey istanbul 1. Bölgenin e grubunda ben(kadrolu) 2. Bölgenin d grubuna tayin istesem eşim sözlesmeliyken es durumu tayinine basvursa kabul edilir mi ? Haricinde istanbuldan kaçmak adına fikirleriniz varsa lütfen soyleyiniz. Cocugumuz var İstanbul 112'de perişan olduk. Cok zorlaniyor hem sartlar zor hemde 112 de personel eksikliginden dolayi fazla nobet tutturuyorlar. Kimsemiz olmadigi icin çok zorlaniyoruz. ( İstanbulun zorlugunu biliyordun neden yaziyorsun diyecek arkadaslar icin biz istanbula haziranda basladigimizda 3 sene sonraki tutacagin nobet tarihi bile belliydi fakat temmuzda yeni yeni uygulamalar getirildi)

