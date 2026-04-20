Kriminolojik İş Alanları Nelerdir?

Öyle iş alanları vardır ki bu işlerin başındaki insanların %80'inin mutlaka mafyayla ilişkileri vardır ki bunlara mafyatik işlerde denilebilir, örneğin benim aklıma gece klübü, bar, gazino işletmeciliği ve oto galericiliği geliyor, bu işleri yapanların hatta bu işlerde görev alanların suç dosyalarının ve sabıkalarının kabarık olması, cezaevi geçmişinin olması gayet olağan.

Bugün cebinizde en az 100 bir lirayla laleli taraflarında bir gece klübüne gidin daha kapıda iri yarı ürkütücü tipte fedailer sizi kapıda büyük bir nezaketle karşılayıp içeri buyur edeceklerdir sonra garsonlar size bir masa ayarlayacaklar, yemeğin ve içkinin alasını önünüze servis edecekler yanınıza da bir konsomatris gönderecekler, yemek, içmek, sohbet ve muhabbet ilerledikçe kafada güzelleştikçe garsonlar ve fedailer konsomatris bayanlarla arka planda fis fos ederek sizi nasıl söğüşleyeceklerinin planlarını yapmaya başlarlar sonra da herşey tamamlanıp iş hesap istemeye gelince de önünüze 150 bin liralık hesap pusulası koyarlarsa hiç şaşırmayın artık hesaba itiraz ve hesap ödeyememe durumunda garsonlardan ve fedailerden yiyeceğiniz dayaklara bile hazırlıklı olabilirsiniz. Birde bu tarz yerlerde yasadışı kumar oynatma durumları da olabiliyor. Sonuçta hırt tipli serseri belalı adamlar para için herşeyi yapabilirler, onlara karşı kendinizi koruyamazsınız, onların çöplüğüne birtakım kişisel zevkleriniz uğruna düşmüşsünüz.

Zaten bu yüzden bizim toplumuzda bu tarz yerlere halk dilinde boşuna batakhane denmemiştir.