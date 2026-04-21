ATAMALARDA ADALETSİZLİĞİNE SON

Kolay Gelsin Arkadaşlar,

ekpss ye tüm eğitim katogorilerinde herkesin bildiği gibi 3 ayrı ve 3 farklı sınav yapılıyor. Genel gorme-işitme 1 - işitme 1 ve zihinsel engelli olarak.

Sınav soruları farklı ve zorluk derecesi de farklı. Kimseyi küçümsemek için yazmıyorum. Ama zihinsel engelli olarak girenlerin soruları aşırı kolay ( ve olması gereken zaten. buna kesinlikle bir şey diyemem.) ama adaletsizlik atamalarda çıkıyor. genel den girenler de aynı kadroya başvuruyor diğerleri de aynı kadroya başvuruyor. Sınavımız farklı sınav süremiz farklı her şeyi ile farklı olan katagoride hangi akla hizmet ki kadralar aynı ve aynı kadroya başvurabiliyor.

bence her katagorinin kadroalrı farklı ve aynı düzeyde girenler ile yarışılması daha adaletli olması gerekir.

Sizce de böyle olması daha adaletli olmaz mı?

bunun için neler yapılabilir?