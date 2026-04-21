Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

21 Nisan 2026 04:22
İhbar niteliğinde

Hocalarım geçen yıl 10. Sınıflardan bir öğrencimiz ders esnasında bıçakla 3 kişiyi yaraladı birinin durumu ağırdı çok şükür sağlığına kavuştu o an dersteki ogretmenimiz kadın öğretmendi saldırganın ailesi ona ulaşmıştı ilçede oldugumuz icin idare aileleri tanıyor muhtemelen onlar hocamızın numarasını vermistir ki akabininde hocamız hemen tayinini istedi ve malesef bu olay hiç bir başında çıkmadı hata olay yeri inceleme gelip 1 saatlik inceleme yaptıktan sonra biz dersimize devam etmek zorunda kaldık ama son yaşanılan olaylardan dolayı korkuyorum çünkü hala problemleri olan öğrenciler var bu durumda ne yapabilirim

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi

