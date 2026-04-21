EÜAŞ özelleştirme nakil hakkı


21 Nisan 2026 09:38
eüaş atandım şimdi özelleştirme nakil hakkım olacak mı


Torna ustasi
Aday Memur
21 Nisan 2026 11:12

Memur olarak atandiysan havuza düşersin ozellestirme de memurun kaybı olmaz.iscinin olur.


Legolaskaracı
Memur
21 Nisan 2026 11:13
memur olarak atandım sıkıntı yok yani

Torna ustasi
Aday Memur
21 Nisan 2026 11:16

Euas ta ben isci olarak ozellestirme yaşadım.Memurlar farklı kurumlara nakil oldu.Bildiklerim bu kad


TR Türkistan
Genel Müdür
22 Nisan 2026 15:44

Hayırlı olsun. 399 a tabi olduğunuz için statünüz kadro karşılığı sözleşmeli. Atandığınız yer özelleştirme kapsamına girerse sizin özlük haklarınızda özelleştirme idaresine geçer ve havuza düşersiniz.


Legolaskaracı
Memur
22 Nisan 2026 15:51
teşekkürler kurum nasıl sizce

teksas99
Aday Memur
23 Nisan 2026 11:42

kamu iktisadi teşebbüslerinden eüaşa atanan memur/mühendisler, 399 kanun hükmünde kararnameye bağlıdır. eüaşa bağlı santralin özelleşmesi veya özerkleşmesi durumunda 399 khkye bağlı personele havuz hakkı tanınır. 3 il tercihi sonucunda 657 4bli olarak herhangi bir kuruma geçer. 3 yıl çalışmanın sonunda isterse dilekçe ile 4a statüsüne (kadrolu pozisyona) geçer.

399 khkye bağlı her personel kadro karşılığı sözleşmelidir. özelleşme veya özerkleşme durumunda ortada kalmaz.


TR Türkistan
Genel Müdür
24 Nisan 2026 11:38

İdari personel için iyi dışardan vatandaşla pek bir temas yok. Maaş olarak 657 den daha iyi servis, lojman (yerine göre) imkanları var. Kitlerin olumsuz yanı belirgin bir tayin hakkı yok, referansa bakar. EÜAŞ taşraları genelde merkeze uzak, atandığın yere göre 657 ye geçmek de istemeyebilirsin bile.

