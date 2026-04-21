okul güvenliği için alınması gereken öncelikli acil tedbirler?

Okul güvenliği için öncelikli olan ve acil alınması gereken önlemler: 1- İdare ve öğretmenin itibarının geri kazandırılması ve yetkilerinin arttırılması. 2- Disiplin yönetmeliğinin daha caydırıcı olması. 3- Lisenin zorunlu öğrenim kapsamında çıkarılması. 4- Her okula kadrolu güvenlikçi atanması, okullara turnike sistemi getirilmesi. 5- öğrenci sayısına bakılmaksızın her okula Psikolojik danışman atanması ve her 250 ve katlarında ilave normun verilmesi. 6- Veli eğitimleri ve velilerin bilinçlendirilmesi. 7- Öğretmenlerin üzerindeki baskı ve angaryaların kaldırılması.

Okul güvenliği için öncelikli olan ve acil alınması gereken önlemler: 1- İdare ve öğretmenin itibarının geri kazandırılması ve yetkilerinin arttırılması. 2- Disiplin yönetmeliğinin daha caydırıcı olması. 3- Lisenin zorunlu öğrenim kapsamında çıkarılması. 4- Her okula kadrolu güvenlikçi atanması, okullara turnike sistemi getirilmesi. 5- öğrenci sayısına bakılmaksızın her okula Psikolojik danışman atanması ve her 250 ve katlarında ilave normun verilmesi. 6- Veli eğitimleri ve velilerin bilinçlendirilmesi. 7- Öğretmenlerin üzerindeki baskı ve angaryaların kaldırılması.