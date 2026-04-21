Türkiye Sigorta İlk Çeyrek Sonuçları


21 Nisan 2026 14:07
Türkiye Sigorta?nın ilk çeyrek sonuçları, şirketin güçlü finansal yapısını ve sürdürülebilir büyüme stratejisini kararlılıkla sürdürdüğünü net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu dönemde net kâr %42 artarak 6 milyar 429 milyon TL?ye, teknik kâr ise %30 artışla 6 milyar 891 milyon TL?ye yükselerek güçlü bir performansa işaret etti. Net kârlılıktaki artışın yanında teknik kâr tarafındaki yükseliş, yalnızca büyüme odaklı değil aynı zamanda verimlilik ve disiplinli risk yönetimiyle desteklenen dengeli bir yapıyı ortaya koyuyor. Özellikle farklı branşlarda elde edilen sonuçların birbirini tamamlar nitelikte olması, şirketin portföy yönetiminde doğru bir strateji izlediğini gösteriyor. İlk çeyrekte ortaya çıkan bu tablo, Türkiye Sigorta?nın sadece kısa vadeli başarılar değil, uzun vadeli istikrar ve güçlü bilanço yapısı hedefiyle ilerlediğini de açıkça yansıtıyor.

