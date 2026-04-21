İstatistik - Özel hizmet tazminatı - Teknik Hizmetler Sınıfı


21 Nisan 2026 16:15
Merhaba unvan değişikliği sınavıyla teknik hizmetler sınıfına (bilgisayar teknikerliği) geçen kişi, istatistik lisans diplomasını beyan ederek özel hizmet tazminatı alabilir mi? teşekkürler.


pekgozenes
Aday Memur
21 Nisan 2026 16:17

++


Sasukeuchiha
Aday Memur
21 Nisan 2026 16:21

Bilgisayar teknikerliği istatistikte intibak yaptırabilir ve özel hizmet tazminatınından faydalanır


erkcv
21 Nisan 2026 16:26

teşekkürler hocam. atamam yapıldıktan sonra dilekçe hazırlayıp bakanlığa sunacağım inşallah faydalanabilirim.

erkcv
21 Nisan 2026 16:39

"4- 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim kurumlarının istatistik bölümlerinden mezun olanlar, istatistik alanına giren konulardan birinde master ya da doktora yapmış olanlar ve Devlet İstatistik Enstitüsü Eğitim Merkezini bitirerek ?Lisans Sonrası İstatistik Sertifikası? alanlardan; 31.12.2003 tarihinden önce Teknik Hizmetler Sınıfında istatistikçi kadrosunda görev almış veya yine bu tarihten önce yukarıdaki dipnot 3 üncü sırada sayılan kadrolara atanmış olup da, bu tarihe kadar istatistikçi gibi zam ve tazminat alanlar; istatistikçi kadrosuna atanıp atanamadıklarına bakılmaksızın, bu Kararnamede yer alan zam ve tazminatların ödenmesi yönünden istatistikçi kabul edilir. Ancak 15.01.2004 tarihine kadar istatistikçiler için öngörülen zam ve tazminatları almamış olanlardan, 657 sayılı Kanun uyarınca istatistikçi kadrosuna atanamayacak durumda olanlara, 15.01.2004 tarihinden itibaren istatistikçiler gibi veya bu kariyerden dolayı zam ve tazminat ödenmez."

sadece bu madde canımı sıkıyor.

