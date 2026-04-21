Yabancı Dil Sınavı Yardım

21 Nisan 2026 16:20
Türkçe eğitim yapan programlarda, KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL sınavlarının birinden

veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından veya ÖSYM tarafından

belirlenen ?Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna? göre geçerlilik süresi dolmamış muadili

sınavlardan en az altmışbeş (65) puan almış olmak. Bilim alanının, belli bir yabancı dille ilgili olması

halinde, geçerlilik süresi dolmamış, başka bir yabancı dilden en az altmış beş (65) puan almış olmak. Arkadaşlar 2018 de YÖKDİL sınavından 70 puanı olan biri bu maddeye göre başvuru yapabilirmi. yani ?Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna? göre geçerlilik süresi dolmamış derken bu ibare YÖKDİLi de kasteidyormu? bu konuyu açıklığa kavuşturabilirmisiniz herkes farklı birşey diyor.


donurh
Daire Başkanı
22 Nisan 2026 11:40

Bu cümleye göre evet, "geçerlilik süresi dolmamış olmak" şartı, sayılan tüm sınavlar için geçerli. Zaten Yökdil'in kendi geçerlilik süresi 5 yıl.


Kulunder
Aday Memur
22 Nisan 2026 18:32

"Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre geçerlilik süresi dolmamış muadili sınavlardan" Sanki süresi geçmemiş olmak bu madde için geçerli

donurh
Daire Başkanı
22 Nisan 2026 21:47

İfadede netsizlik var ama benim anladığım şu: KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL'in zaten kendi geçerlilik süreleri 5 yıl. Ama bunlara değil de bunlara eşdeğer kabul edilen toefl ilts gibi bir sınava girdiyseniz onların geçerlilik süresi geçerlidir, yani 2 yıl.

donurh
Daire Başkanı
22 Nisan 2026 21:48

Siz ne başvurusu için sorduğunuzu yazarsanız belki daha netleşir.

Kulunder
Aday Memur
22 Nisan 2026 22:00

bir üniversitenin Dr. öğrt. Üyesi kadrosu atama kriterleri arasında böyle bir madde var

donurh
Daire Başkanı
22 Nisan 2026 22:09

Benim bildiğim, öğr. üyesi atamalarında yabancı dilde geçerlilik süresi yok. ben de yıllardır ilanları takip ediyorum ve başvurularda bulundum, hiç görmedim. Vakıf mı?

donurh
Daire Başkanı
22 Nisan 2026 22:14

https://personel.yok.gov.tr/tr/page/284

Burada tüm üniversitlerin kriterleri var, rastgele bazılarına baktım, geçerlilik süresi göremedim.

