21 Nisan 2026 16:28
İcralık memur disiplin soruşturması ve ödeme

Merhaba arkadaşlar; Ankara'da belediyede memurum. 2,5 milyon TL banka borcum var ve borçları döndüremiyorum. Bundan 1,5 yıl önce müteahhit arkadaşa borç verdim altına bağladık borcu, arkadaş iflas etti ben de borç sarmalına girdim maalesef. Maaşımın 1/4'ünü icraya verip 3/4'ü ile yaşamak istiyorum. Arkadaşın ailesinin durumu iyi ama onlar da bıkmışlar oğullarından ve para vermiyorlar ona 250 gram altın alacağım da patladı bu sayede. Kendi üzerime ev araç yok hepsi eşimin üzerine. Faizler yüksek olduğundan borç yapılandırılsa da çözüm olmuyor. 110k gelirim var ve 82,5k sı ile yaşamak istiyorum. Maaş bankama borcum yok. İcram kamu bankası ile akbanktan olacak. Bu süreci yaşayanlar varsa sorularım olacak.

1- 657 DMK "borcu kasten ödememek" fillinden dolayı disiplin cezası "kınama" alırmıyım ?

2- Kamu bankasına 1. icra özel bankaya 2. icra koyduracağım. Kredi kartı + kmh borcum var. Faiz oranı % 24 mü ? Faiz ne oluyor icrada ?

3- En korktuğum eve haciz geliyor mu ? İcra İflas Kanununda Evde haczedilecek eşyalara çok büyük sınır geldi ama 2. banka Akbank eve hacze gelir mi ? 2. bankaya 15k ödemeyi düşünüyorum.

4- 1. bankayı 3-4 yıl içinde bitirip 2. banka varlığa devrolursa faiz sildirip bitirmek istiyorum. Yüksek enflasyon yaşanması borcun bitmesi açısından önemli olacak.

Bu süreci yaşayanlar sorularıma yanıt verebilir mi ?

