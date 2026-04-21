Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

21 Nisan 2026 20:15
FETÖ dosyalarındaki üsulsuzluklar
Gülistan DOKU olayında ;Devletin gücünü kendi gücü olarak görüp raydan çıkan herkesin ibret alması gereken çok çarpıcı kareler. Sadece ahirete kalmıyor, bu dünyada da divan kuruluyor rezil rüsva ediyor içimdeki yağları eridi tek sorun herifin kelepeçeli olmamasıydı ... Fetö dosyalarında çok can yaktınız ,çok üsulsuz işler oldu ? Sd kartı değiştirip değişirip insanları fişlediniz bu fişlemeyi hukuk dosyalarına sokuşturdunuz,uğraştığınız kesim genelde kendisi-ailesi muhalif kesimdi ;ateisti fetöçü yaptınız, aleviyi fetöçü yaptınız, Atatürkçü yü fetöçü yaptınız, içlerinde gariban muhalif dindarlarıda fetöçü yaptınız ... Buradan bakalım sizlere neler çıkacak

İcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerTrafik Bayram ÖdüllendirmesiOkullarda Profesyonel Güvenlik Ağı KurulmalıGenel atamapolis meslek kanunu calisma bakanligindaymis.Doğu dan Batıya doğru eş durumu tayini 7068 zamanaşımıTemmuz zammıArkadaşlar polislikten önce 6 aylık ücretsız izin sonra istifa etmeyı düşünüyorum

internetsiz bir hayat 1 günün filmi 1 Dinleyin geceler 1 kurban bayramı tatili 1 çocuk tabutu:zamanın utancı 1 göğüs kafesine sığmayan o sessiz çığlık 2 canım 1 sözlüğe hoşgeldiniz 1 enteresan nickler 2 okullara düzenlenen silahlı saldırılar 1

Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: Başkan Adıgüzel dahil 19 tutuklama talebiİstanbul'da uyarıların ardından sağanak yağış başladıBaşsavcılıktan 'Serik Belediye Başkanının evine ateş açıldı' iddialasına açıklamaTartıştıkları 2 komşusunu öldüren çift tutuklandıİran'da mahsur kalan Pegasus uçağı 53 gün sonra Türkiye'ye dönüyor

Zorunlu eğitim derhal kaldırılmalıOkullarda önlem olarak hangi tedbirler alınmalı?Sorun ne? Çözüm ne?Nisan ayi enflasyon tahmini / beklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramMemurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEminevime girilir mi?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?