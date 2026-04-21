FETÖ dosyalarındaki üsulsuzluklar

Gülistan DOKU olayında ;Devletin gücünü kendi gücü olarak görüp raydan çıkan herkesin ibret alması gereken çok çarpıcı kareler. Sadece ahirete kalmıyor, bu dünyada da divan kuruluyor rezil rüsva ediyor içimdeki yağları eridi tek sorun herifin kelepeçeli olmamasıydı ... Fetö dosyalarında çok can yaktınız ,çok üsulsuz işler oldu ? Sd kartı değiştirip değişirip insanları fişlediniz bu fişlemeyi hukuk dosyalarına sokuşturdunuz,uğraştığınız kesim genelde kendisi-ailesi muhalif kesimdi ;ateisti fetöçü yaptınız, aleviyi fetöçü yaptınız, Atatürkçü yü fetöçü yaptınız, içlerinde gariban muhalif dindarlarıda fetöçü yaptınız ... Buradan bakalım sizlere neler çıkacak

