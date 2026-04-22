İdareciler il içi tayinde ceza başlangıç tarihi


İdareciler il içi tayinde ceza başlangıç tarihi

Okul müdürü veya müdür yardımcısı il içi tayini ile başka bir ilçeye gitse cezası yazılı sınav tarihi olarak mı baz alınıyor?

En son ki yönetmelikte ayrıldığı tarihten itibaren diyor.

26 Haziran 2026 yılında il içi giden idareci temmuz 2027 de yöneticilikten ayrılanların maddesindeki idareciliğe başvurabilir mi?


fatihcoskun05
Şef
22 Nisan 2026 11:23

34/2 maddede şöyle diyor;

Yöneticilik görevinden aile birliği, can güvenliği, sağlık durumu mazeretlerine veya alan değişikliğine ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirenler, üst yöneticilik görevine görevlendirilenler ve 33 üncü maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 36 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere, dört ders yılı görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle istekleri üzerine ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan bir yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz.

Bu başlangıç tarihi ne olarak kabul edilecek?

Çok Yazılan Konular

Eğitim İş mi yoksa Eğitim Sen mi?Çelik yelek öneriniz var mı?Alan değişikliği takvimi açıklandı.23 Nisan kutlamaları ertelenmeli2026 Atama Ve Yer Değiştirme Tarihlerinde Rotasyon Tarihlerinin Yer AlmamasıZorunlu eğitim derhal kaldırılmalıKim, Ne Demişti? Unutma, Unutturma!Yazılıları Yapay Zeka ile Okuyan Bir Uygulama Geliştirdim: Yazılı Oku Pro3. Yılı idareci olarak farklı okulda geçirince il içi hakkı.Doğum izni bitiş süresi ile ilgili karışıklık

Son Haberler

Yerli turistler geçen yıl seyahate 555,1 milyar lira harcadıKaza kırıma uğrayan helikopterdeki 5 personelin sağlık durumu iyi23 Nisan'a özel çocuklara sinema kampanyasıÖzel gereksinimli öğrencinin servis sorunu KDK ile çözüldüİmamoğlu Suç Örgütü davasında 26. duruşma görülüyor

Editörün Seçimi

Zorunlu eğitim derhal kaldırılmalıOkullarda önlem olarak hangi tedbirler alınmalı?Sorun ne? Çözüm ne?Nisan ayi enflasyon tahmini / beklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramMemurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEminevime girilir mi?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?