Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

22 Nisan 2026 15:09
Danıştay 12. Daire İncelemede Aşaması

Sözleşmeli zabıt katibiyken zimmet nedeniyle ihraç edildim bim?den red aldım. 28/11/2025 tarihinde danıştay 12. dairede dava açıldı yaklaşık 1 aydır da incelemede yazıyor. Disiplin cezasıyla Zimmet nedeniyle ihraç edildim ama mahkeme kararında zimmet şartları oluşmuyor denildi hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmadan 6 ay 7 gün hagb verildi. İhraç sebebi ile mahkeme kararı uyuşmuyor, verilen ceza hagb olarak verildi. Sizce durum lehime olur mu ve incelemede aşaması tahmini ne kadar sürer


Kenzo123
Şef
22 Nisan 2026 15:10

Hocam davan daha çok yeni. En az 2 seneyi gözden çıkar

