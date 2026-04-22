Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

22 Nisan 2026 18:09
Gys Hakkında

Yaklaşık 2 ay önce Destek personelinden hizmetli kadrosuna geçiş yaptım.Görevde yükselme sınavı açılırsa girebilir miyim yok hizmetli kadrosunda bir 3 sene daha mı çalışmam gerekiyor


serdar.83
Aday Memur
22 Nisan 2026 19:01

bu konuda her Kurumun kendi yönetmeliği vardır. Kurumunuza göre ona bakmak daha uygun olur.


Tysh
Aday Memur
22 Nisan 2026 19:02
kuruma kaldıysak geçmiş olsun bu gibi şeyler neden ucu açık bırakılır ki
Tysh
Aday Memur
22 Nisan 2026 19:06
Üniversite personeliyim üniversite yönetmeliği mi Yök mü bakmam gereken yer
serdar.83
Aday Memur
22 Nisan 2026 19:08

çünkü bu durumlar yönetmeliklerle belirlenir. başka nereye bakacağız. genel yönetmelik var Kurumlar ona uyumlu olarak kendi yönetmeliklerini hazırlar. ucunu açık bırakmak değil şartların net şekilde belirlenmesi için. (Bknz: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik)

Tysh
Aday Memur
22 Nisan 2026 19:11
değerli hocam cevabınız için teşekkür ederim yönetmeliğe baktım bir alt görevde ez az 3 yıl çalışmış olmak deniliyor fakat sözleşmeli personelin geçirdiği süreyle alakali herhangi bir yazı mevcut değil ucu bu yüzden açık dedim bunu bulmaya çalışıyorum mesela bazi bakanlıklar sözleşmelide geçirilen süreyi alt görev kısmı için sayıyor ama bu Yökte nasıl bir bilgim yok
Tysh
Aday Memur
22 Nisan 2026 19:19
Burada bence Üniversitelerin yorumuna bırakılmış gibi bir durum var alt görevde en az 3 sene çalışmak deniliyor destek personeli ve hizmetli ayni görevi yapmaktadır burada üniversitelere yorumlama bırakılıyor gibi sayın hocam
serdar.83
Aday Memur
22 Nisan 2026 19:27

benim bildiğim kadarı ile kadroya geçerken birebir aynı unvan olursa alt görev sayılıyor. mesela siz sözleşmeliyken de unvanınız kadrodaki gibi hizmetli olsaydı olurdu. büro personeli mesela memur olarak atanıyor kadroya geçince. o da şeflik için 3 yıl bekliyor vs. sözleşmeli iken benzer görevi yapsa da unvan isimleri farklı. sorun buradan çıkıyor maalesef. yönetmeliklere ek madde konmadığı sürece veya kapsayıcı yeni bir görüş yayınlanmadığı sürece böyle gidecektir. kendi kurumunuzun personel birimine da mutlaka danışın.

Tysh
Aday Memur
22 Nisan 2026 19:29
Tamamdır hocam çok teşekkür ederim
Komando91
Memur
22 Nisan 2026 20:21
Kadroya gectigindeki unvan ile alt unvan birebir aynı olması gerekiyor kardeşim .Demem o ki hizmetli kadrosunda 3 yıl çalıştıktan sonra başvurabileceksin.

Tysh
Aday Memur
22 Nisan 2026 20:41
vay be desene 6 yıl çalışıp öyle sınava girmek gerekiyor bilgi için sağol
Komando91
Memur
22 Nisan 2026 20:42
Maalesef kardeşim .
