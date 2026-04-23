Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Allah'tan cennete kura ile almıyorlar! Yoksa orada da sadece işçiler olurdu!


23 Nisan 2026 00:57
Allah'tan cennete kura ile almıyorlar! Yoksa orada da sadece işçiler olurdu!

Sosyal medyada gördüğüm trajik bir cümleydi. Cennete kurayla alsalar kesin biz yine giremezdik, kamu işçileri yine şansla önümüze geçerdi!

Her sene zam dönemi gelince memurdan fazla zam oranı almaları, zamları önce kök maaşa alıp üstüne yüzdelik zam almaları, her iki ayda bir bitmeyen tediyeleri ikramiyeleri, kamuda gece çalışan tüm çalışanlardan en az sorumluluğa sahip olmalarına rağmen sadece kendilerinin gece farkı almaları, memurlara verilmeyen yol yemek paralarını almaları, maaşlarının yanındaki ek ödemelerin kuruşuna kadar emekliliğe yansımaları, validen fazla emekli ikramiyesi alacak olmaları, kamu iscisi emekli maaşının memur emekli maaşının iki katı olacak olması, birçoğunun bedavadan sınavsız kadro almaları...

Gerçi şimdi saydıkça fark ettim, adamlar zaten bu dünyada cenneti yaşıyormuş. Ne yapacaklar ki diğer cenneti?

