Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

23 Nisan 2026 11:58
İdare Mahkemesi vekalet ücreti faizi hakkında

Merhaba,

İdare Mahkemesinde kaybettiğim davada vekâlet ücretini karar kesinleştikten sonra ödedim. Kararda faizle ilgili açık hüküm yok.

Buna rağmen kurum, İYUK 28?e dayanarak karar tarihinden itibaren %24 faiz talep ediyor. Bana resmi tebligat da yapılmadı (sadece WhatsApp?tan gönderildi).

Bu konuda:

Benzer durum yaşayan var mı?

İdare vekâlet ücretine karar tarihinden itibaren faiz isteyebiliyor mu?

Özellikle İdare Mahkemesi kararlarında uygulama nasıl?

Deneyimi veya bilgisi olan paylaşırsa çok sevinirim. Teşekkürler.

