Okullara acil rotasyon lazım , iklim değişmeli.


23 Nisan 2026 15:16
Okullara acil rotasyon lazım , iklim değişmeli.

Okullara yeni bir heyecan gelmeli yeni bir kan gelmeli böyle gelmiş böyle gitsin denmemeli bu kırılmalı.


0109
Memur
23 Nisan 2026 15:19

Değişim gelişimide getirir beraberinde.Hicrette hayır vardır uzatmayalım bunu.Başımıza ne geliyorsa ertelemekten geliyor.Bakanlıkta okuyordur umarım eger okumuyorsa o zaten tam dram.


goldiee
Aday Memur
23 Nisan 2026 15:28

Evet rotasyonla ilgili erteleme yapılmamalı ve bu seneden itibaren başlatılmalı


ingilizceci78
Şef
23 Nisan 2026 15:30

harekette bereket vardır


kimuni
Genel Müdür
23 Nisan 2026 15:45

rotasyon çok bişeyi değiştirir mi sanmıyorum açıkçası ama tam da kestiremiyorum. neden sanmıyorum: çünkü 12 yıl dan sonra gitmek demek en az uzman olana kadar o okulda biraz da müdürün isteği ile kalmak demek. yani 12 yıl sonra...

ne olacak. olacak olan şey şu sanırım: o öğretmen A okulundaysa en yakındaki B okuluna gelecek demek.

bu benim sadece tahminim ama emin olamadığımı yani tam kestiremediğimi de söyledim.

Çünkü mesela ben batıda çalışıyorum ve 6 yılın sonundaki hizmet puanım 65 civarı.

eee?

buna bi 6 yıl daha eklesek o zaman 130 olacak. şimdi bilemiyorum dememim sebebi burda meela bu puanlarla norm fazlası olanlar gördüm.

