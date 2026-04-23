hizmet süresi hesaplama

Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan

23 Nisan 2026 18:16
arkadaşlar 27.04.2023de tekniker oldum 26.04.2026 da görevde yükselme başvuru son gün hitap verilerin de 3 yıl hizmet gösteriyor ama.persenel 27 de 3 yıl tamamlanıyor diyerek 1 gün ile şart sağlanmadığını söylediler bu bir gün de hitap mı geçerli personel sistemi.mi

E.Kayı Han
Editor
23 Nisan 2026 19:00

Hukukta ve devlet personel mevzuatında süreler, başladığı güne karşılık gelen günün tatil saatinde biter. Yani:

Başlangıç: 27.04.2023

1. Yılın Dolduğu Gün: 26.04.2024 (27 Nisan'da 2. yıla girilir)

2. Yılın Dolduğu Gün: 26.04.2025

3. Yılın Dolduğu Gün: 26.04.2026

Bu hesaplamaya göre, kişi 26.04.2026 günü mesai bitimi itibarıyla tam olarak 3 yılını doldurmuş olur. Personel şubesinin "27'sinde doluyor" demesi, kişinin 4. yılından gün almaya başladığı tarihi esas almalarından kaynaklanıyor olabilir ki bu hatalıdır.



Aday Memur
23 Nisan 2026 19:34
cevabınız için teşekkür bunu belgelemem lazım bu bilgileri nereden bulabilirim
E.Kayı Han, 1 saat önce

