Özel Sektör (4-A) ile Kamu Hizmeti (4-C) Hizmet Bütünleştirmesinde İzin Hakkı Hk.


24 Nisan 2026 08:31
Merhabalar,

Özel sektörde 4-A hizmet kolunda 5 yıl, kamuda 4-C hizmet kolunda 4,5 yıl ve halen 4-C olarak kamuda çalışıyorum. Kamuda 10 yıl hizmette yıllık izin 30 gün olarak hak ediliyor. Toplam prim günüm 3600'e çok yaklaştı ve toplamda her iki hizmet kolunda 10 yıl çalışma sürem olacak. Merak ettiğim 20 gün yıllık izin sürem 30 gün olarak revize edilecek mi? Ne yapmam gerekir?

İnternette;

İzin Sürelerinin Hesaplanması: Kamu kurum ve kuruluşlarında aday memur veya sözleşmeli personel dahil, kamu hizmeti ile özel sektörde geçen (SSK/Bağ-Kur) toplam sürenin 10 yılı aşması durumunda 30 gün izin hakkı doğar.

Değerlendirme Şartları: Özel sektörde geçen hizmetlerin izin süresinde değerlendirilebilmesi için bu sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi (memuriyet derecesine etki etmesi) gerekmektedir.

diye belirtilmiş ancak önceki hizmetlerim şuanki mesleğim ile uyuşmuyor kadro derecemde etkisi yok. izin kısmında sayılacak mıdır ?

Teşekkürler.


Karizmaunl
Müsteşar Yardımcısı
24 Nisan 2026 09:55

Kamu görevindeki çalışmalarınız ile özel sektör geçmişinizin yıllık izin süresine olan etkisi konusunda kafa karışıklığı yaşamanız oldukça doğaldır zira mevzuat bu konuda hassas ayrımlar içermektedir

Kamu hizmetinde yıllık izin süreleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102. maddesi ile düzenlenmiştir. Bu maddeye göre hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar olanlar 20 gün 10 yıldan fazla olanlar ise 30 gün yıllık izin hakkına sahiptir

Sorunuzun temelini oluşturan özel sektördeki 4A statüsündeki sürelerin bu 10 yıllık hesaba dahil edilip edilmeyeceği hususu ise mülga Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının yerleşik mütalaaları ve 154 seri no.lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği ile açıklığa kavuşturulmuştur

Buna göre yıllık izin süresinin hesabında hangi sürelerin dikkate alınacağı aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir

Hangi Hizmetler Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınır

Hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen tüm hizmet süreleri yıllık izin süresinin tespitinde doğrudan değerlendirilir

Kamu kurumu dışındaki özel sektörde geçen hizmetlerin yıllık izin hesabında dikkate alınabilmesi için bu sürelerin kazanılmış hak aylığında yani memuriyet derece ve kademesinde değerlendirilmiş olması şarttır

Özel sektördeki hizmetlerin derece kademeye yansıtılabilmesi için ise yapılan işin teknik hizmetler sağlık hizmetleri veya avukatlık hizmetleri gibi sınıflarda olması ve mevcut görevle ilgili olması gerekir

Sizin durumunuzda özel sektördeki hizmetleriniz mevcut mesleğinizle uyuşmadığı ve kadro derecenize etki etmediği için bu 5 yıllık süre maalesef 30 günlük izin hakkı hesabında dikkate alınmayacaktır

Bu durumda izin süreniz sadece kamu kurumlarında geçen toplam süreniz üzerinden hesaplanmaya devam edecektir. Şu anki 4.5 yıllık kamu hizmetiniz ve varsa önceki diğer kamu hizmetlerinizin toplamı 10 yılı doldurduğunda 30 günlük izin hakkına sahip olabileceksiniz

Ne Yapmanız Gerekir

Mevcut mevzuat çerçevesinde özel sektördeki süreleriniz derece kademenize etki etmediği müddetçe yıllık izin süresini 30 güne tamamlamak için yapabileceğiniz idari bir işlem bulunmamaktadır

Ancak özlük dosyanızda kamu kurumlarında geçmiş fakat sisteme işlenmemiş başka bir hizmetiniz varsa bunun tespiti ve intibakı için kurumunuzun personel birimine dilekçe ile başvurabilirsiniz

İyi çalışmalar dilerim

