Özel Sektör (4-A) ile Kamu Hizmeti (4-C) Hizmet Bütünleştirmesinde İzin Hakkı Hk.

Kamu görevindeki çalışmalarınız ile özel sektör geçmişinizin yıllık izin süresine olan etkisi konusunda kafa karışıklığı yaşamanız oldukça doğaldır zira mevzuat bu konuda hassas ayrımlar içermektedir
Kamu hizmetinde yıllık izin süreleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102. maddesi ile düzenlenmiştir. Bu maddeye göre hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar olanlar 20 gün 10 yıldan fazla olanlar ise 30 gün yıllık izin hakkına sahiptir
Sorunuzun temelini oluşturan özel sektördeki 4A statüsündeki sürelerin bu 10 yıllık hesaba dahil edilip edilmeyeceği hususu ise mülga Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının yerleşik mütalaaları ve 154 seri no.lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği ile açıklığa kavuşturulmuştur
Buna göre yıllık izin süresinin hesabında hangi sürelerin dikkate alınacağı aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir
Hangi Hizmetler Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınır
Hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen tüm hizmet süreleri yıllık izin süresinin tespitinde doğrudan değerlendirilir
Kamu kurumu dışındaki özel sektörde geçen hizmetlerin yıllık izin hesabında dikkate alınabilmesi için bu sürelerin kazanılmış hak aylığında yani memuriyet derece ve kademesinde değerlendirilmiş olması şarttır
Özel sektördeki hizmetlerin derece kademeye yansıtılabilmesi için ise yapılan işin teknik hizmetler sağlık hizmetleri veya avukatlık hizmetleri gibi sınıflarda olması ve mevcut görevle ilgili olması gerekir
Sizin durumunuzda özel sektördeki hizmetleriniz mevcut mesleğinizle uyuşmadığı ve kadro derecenize etki etmediği için bu 5 yıllık süre maalesef 30 günlük izin hakkı hesabında dikkate alınmayacaktır
Bu durumda izin süreniz sadece kamu kurumlarında geçen toplam süreniz üzerinden hesaplanmaya devam edecektir. Şu anki 4.5 yıllık kamu hizmetiniz ve varsa önceki diğer kamu hizmetlerinizin toplamı 10 yılı doldurduğunda 30 günlük izin hakkına sahip olabileceksiniz
Ne Yapmanız Gerekir
Mevcut mevzuat çerçevesinde özel sektördeki süreleriniz derece kademenize etki etmediği müddetçe yıllık izin süresini 30 güne tamamlamak için yapabileceğiniz idari bir işlem bulunmamaktadır
Ancak özlük dosyanızda kamu kurumlarında geçmiş fakat sisteme işlenmemiş başka bir hizmetiniz varsa bunun tespiti ve intibakı için kurumunuzun personel birimine dilekçe ile başvurabilirsiniz
İyi çalışmalar dilerim
Kamu görevindeki çalışmalarınız ile özel sektör geçmişinizin yıllık izin süresine olan etkisi konusunda kafa karışıklığı yaşamanız oldukça doğaldır zira mevzuat bu konuda hassas ayrımlar içermektedir
Kamu hizmetinde yıllık izin süreleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102. maddesi ile düzenlenmiştir. Bu maddeye göre hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar olanlar 20 gün 10 yıldan fazla olanlar ise 30 gün yıllık izin hakkına sahiptir
Sorunuzun temelini oluşturan özel sektördeki 4A statüsündeki sürelerin bu 10 yıllık hesaba dahil edilip edilmeyeceği hususu ise mülga Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının yerleşik mütalaaları ve 154 seri no.lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği ile açıklığa kavuşturulmuştur
Buna göre yıllık izin süresinin hesabında hangi sürelerin dikkate alınacağı aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir
Hangi Hizmetler Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınır
Hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen tüm hizmet süreleri yıllık izin süresinin tespitinde doğrudan değerlendirilir
Kamu kurumu dışındaki özel sektörde geçen hizmetlerin yıllık izin hesabında dikkate alınabilmesi için bu sürelerin kazanılmış hak aylığında yani memuriyet derece ve kademesinde değerlendirilmiş olması şarttır
Özel sektördeki hizmetlerin derece kademeye yansıtılabilmesi için ise yapılan işin teknik hizmetler sağlık hizmetleri veya avukatlık hizmetleri gibi sınıflarda olması ve mevcut görevle ilgili olması gerekir
Sizin durumunuzda özel sektördeki hizmetleriniz mevcut mesleğinizle uyuşmadığı ve kadro derecenize etki etmediği için bu 5 yıllık süre maalesef 30 günlük izin hakkı hesabında dikkate alınmayacaktır
Bu durumda izin süreniz sadece kamu kurumlarında geçen toplam süreniz üzerinden hesaplanmaya devam edecektir. Şu anki 4.5 yıllık kamu hizmetiniz ve varsa önceki diğer kamu hizmetlerinizin toplamı 10 yılı doldurduğunda 30 günlük izin hakkına sahip olabileceksiniz
Ne Yapmanız Gerekir
Mevcut mevzuat çerçevesinde özel sektördeki süreleriniz derece kademenize etki etmediği müddetçe yıllık izin süresini 30 güne tamamlamak için yapabileceğiniz idari bir işlem bulunmamaktadır
Ancak özlük dosyanızda kamu kurumlarında geçmiş fakat sisteme işlenmemiş başka bir hizmetiniz varsa bunun tespiti ve intibakı için kurumunuzun personel birimine dilekçe ile başvurabilirsiniz
İyi çalışmalar dilerim