Özel Sektör (4-A) ile Kamu Hizmeti (4-C) Hizmet Bütünleştirmesinde İzin Hakkı Hk.

Merhabalar,

Özel sektörde 4-A hizmet kolunda 5 yıl, kamuda 4-C hizmet kolunda 4,5 yıl ve halen 4-C olarak kamuda çalışıyorum. Kamuda 10 yıl hizmette yıllık izin 30 gün olarak hak ediliyor. Toplam prim günüm 3600'e çok yaklaştı ve toplamda her iki hizmet kolunda 10 yıl çalışma sürem olacak. Merak ettiğim 20 gün yıllık izin sürem 30 gün olarak revize edilecek mi? Ne yapmam gerekir?

İnternette;

İzin Sürelerinin Hesaplanması: Kamu kurum ve kuruluşlarında aday memur veya sözleşmeli personel dahil, kamu hizmeti ile özel sektörde geçen (SSK/Bağ-Kur) toplam sürenin 10 yılı aşması durumunda 30 gün izin hakkı doğar.

Değerlendirme Şartları: Özel sektörde geçen hizmetlerin izin süresinde değerlendirilebilmesi için bu sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi (memuriyet derecesine etki etmesi) gerekmektedir.

diye belirtilmiş ancak önceki hizmetlerim şuanki mesleğim ile uyuşmuyor kadro derecemde etkisi yok. izin kısmında sayılacak mıdır ?

Teşekkürler.