HAMİLELİKTE ÇALIŞABİLİR RAPORU ALDIKTAN SONRA YILLIK İZİN KULLANIMI


24 Nisan 2026 09:15
HAMİLELİKTE ÇALIŞABİLİR RAPORU ALDIKTAN SONRA YILLIK İZİN KULLANIMI

Merhabalar , Sağlık bakanlığında kadrolu memurum . 11 mayıs hastası 32. haftama giriyorum çalışabilir raporu alacağım. 19 mayıs haftasıda izin alıp bayramla birleştirmek istiyordum tatilimi , ancak çalışabilir raporu aldıktan sonra yıllık izin kullanamayacagımı kullanırsam doğum sonrası analık iznimde düşeceğini söylediler. Bu doğru mu ? Yıllık iznimi kullanırsam neden analık iznimden düşüyorlar


Eren.6161
Aday Memur
24 Nisan 2026 09:57

Malesef uygulama doğru. Çoğu kurum bunu uygulamıyor ama kanunda fiilen çalışılan süre doğum sonrası izne aktarılacak denildiğinden yıllık izin, rapor vs alırsanız doğum sonrası analık iznine eklenecek süreden düşülür.


ruyalien
Aday Memur
24 Nisan 2026 10:06

taşrada dikkat etmezler belki ama istanbulda düşerler o zaman , teşekkür ederim

Eren.6161, 1 saat önce

Malesef uygulama doğru. Çoğu kurum bunu uygulamıyor ama kanunda fiilen çalışılan süre doğum sonrası izne aktarılacak denildiğinden yıllık izin, rapor vs alırsanız doğum sonrası analık iznine eklenecek süreden düşülür.

