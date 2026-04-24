Sorun Öğrenciyi Yönlendirmede Değil

Arkadaşlar ben okul psikolojik danışmayım ve şunları söylemek istiyorum. 1) Biz risk grubu öğrencilerini tespit edip velisini gerekli yerlere yönlendiriyoruz, ama götürdü mü götürmedi mi bunu bilmiyoruz, sadece sözel sorabiliyoruz, silah zoruyla da gönderemiyoruz, hastaneye yönlendiriyorum kapalı zarfla içine özel herşeyi yazıp mühürlüyorum, ne malum velinin okuyup bana kinlenmediği, ne malum hastaneye götürdüğü, bana görürdük birşey yok dediler diyor. O zaman hastaneler bize dönüş yapsın, kapalı zarfta belgeniz ve öğrenci geldi diye. 2) Ortaokul kademesindeyim disiplin yönetmeliği çok zorluyor, taşımalı yerlerde okul değiştirme cezası bile veremiyosun. Merkezlerde de kınama uyarma vs. Bunlar ne kadar etkili olabilir diisplin sorunlarında ? 3) Okula elini kolunu sallayan girmemeli, turnikede hangi öğretmen için geldiyse haber verilip öğretmen evet haberim var diyorsa içeri alınmalı. 4) Öğrencilere fiziksel temas yapılmadan kendileri göstereceği şekilde cepleri, ve çantasını masaya dökmesi istenebilmeli. Bu saydıklarım istenirse yapılacak şeyler, hiçbiri ütopya değil.

