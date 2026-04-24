24 Nisan 2026 11:33
Sorun Öğrenciyi Yönlendirmede Değil
Arkadaşlar ben okul psikolojik danışmayım ve şunları söylemek istiyorum. 1) Biz risk grubu öğrencilerini tespit edip velisini gerekli yerlere yönlendiriyoruz, ama götürdü mü götürmedi mi bunu bilmiyoruz, sadece sözel sorabiliyoruz, silah zoruyla da gönderemiyoruz, hastaneye yönlendiriyorum kapalı zarfla içine özel herşeyi yazıp mühürlüyorum, ne malum velinin okuyup bana kinlenmediği, ne malum hastaneye götürdüğü, bana görürdük birşey yok dediler diyor. O zaman hastaneler bize dönüş yapsın, kapalı zarfta belgeniz ve öğrenci geldi diye. 2) Ortaokul kademesindeyim disiplin yönetmeliği çok zorluyor, taşımalı yerlerde okul değiştirme cezası bile veremiyosun. Merkezlerde de kınama uyarma vs. Bunlar ne kadar etkili olabilir diisplin sorunlarında ? 3) Okula elini kolunu sallayan girmemeli, turnikede hangi öğretmen için geldiyse haber verilip öğretmen evet haberim var diyorsa içeri alınmalı. 4) Öğrencilere fiziksel temas yapılmadan kendileri göstereceği şekilde cepleri, ve çantasını masaya dökmesi istenebilmeli. Bu saydıklarım istenirse yapılacak şeyler, hiçbiri ütopya değil.

Karizmaunl
Müsteşar Yardımcısı
24 Nisan 2026 13:13

Dle getirdiğiniz saha tecrübelerinizi okuyunca yaşanan bu aksaklıklara ben de hak verdim. Özellikle risk grubundaki öğrencilerin sağlık kuruluşlarına sevk edilmesi sürecindeki kopukluk bence de büyük bir eksiklik. Kapalı zarfın veli aracılığıyla gönderilmesi yerine doğrudan ilgili hastaneye ulaştırılmasını ve hastanenin vereceği yanıtın da veli aradan çıkarılarak direkt okula iletilmesini öneriyorum. Bu sayede sürecin veli tarafından manipüle edilmesinin önüne geçilebilir ve çocuğun durumuyla ilgili en sağlıklı bilgiye doğrudan ulaşılabilir.

Disiplin yönetmeliğinin mevcut halini özellikle ortaokul seviyesinde ve taşımalı eğitim yapılan bölgelerde yetersiz buluyorum. Sadece kağıt üzerinde kalan ve pek bir etkisi olmayan yaptırımların okullardaki huzuru bozduğunu görüyorum. Bu nedenle eğitim ortamının kalitesini korumak adına disiplin yönetmeliğinin daha caydırıcı hale getirilmesini ve cezaların uygulanabilirliğinin artırılmasını öneriyorum. Okul güvenliği konusunda ise sadece turnike veya randevu sistemi gibi önlemleri yeterli bulmuyorum.

Eğitim ortamının tam anlamıyla korunabilmesi ve içeriye herhangi bir zararlı maddenin girmemesi için okul girişlerinde x ray cihazı kullanılmasını öneriyorum. Bu teknoloji sayesinde öğrencilere fiziksel bir temas kurmaya gerek kalmadan en üst düzeyde denetim sağlanabileceğini düşünüyorum. Delici kesici aletlerin veya diğer tehlikeli maddelerin okula girişini kesin olarak engellemenin en doğru yolu budur. Öğrencilerin ve öğretmenlerin can güvenliğini koruma konusundaki bu talebimi hem bir güvenlik önlemi hem de eğitim kalitesinin devamı için önemli bir ihtiyaç olarak görüyorum.


Soner Eraslan
Şef
24 Nisan 2026 13:50
önerileriniz çok güzel gerçekten yetkililer burayı okuyor diyen arkadaşlar vardı, umarım okuyorlardır.

aniceman
Daire Başkanı
24 Nisan 2026 13:52

Daha İlk günden tüm PDR camiası zaten sorununun yönlendirme, sevk zincirindeki kopukluk olduğunu dile getiriyor. Ama tedbirler hep tribüne yönelik!

Bir kere şu basılı evrak işini kaldırsınlar, zarf nedir! Ben polise kapalı zarfta gizli evrak teslim ediyorum ilgili birime iletilmek üzere, çat diye açıp whatsapptan fotoğraf atıyor bir yerlere sonra bu önemliymiş ya, çocuğu da alıp geliyoruz diyor!

YA da hadi veli gidiyor, hocam doktor siz niye geldiniz çocukta bir şey yok dedi diyor. buyur buradan yak! ben nereden bilecem, doktorla mektuplaşacaz mı? Ya da gitti ama bir dönüt yok ki ben okulda ne yönde ilerleyeceğim?

Tüm sistem dijital zaten, açsınlar e-rehberlikte yönlendirme kısmında bir modül sağlık bakanlığı ve aile sosyal ile entegre, yönlendirdiğim öğrenci bilgisi anında düşsün sağlık bakanlığına, veli randevu almadı mı ya da aldı gitmedi mi, o da aile sosyalin sistemine düşsün, aile sosyal de alsın güvenlik güçlerini düşsün velinin peşine, psikyatrist ya da aile sosyal in yaptıkları da bana düşsün...

Ama biz olayı tamamen güvenliğe indirgedik. Ya PDR nin güvenlik komisyonunda işi ne!

Diğer konular da zaten yıllardır konuşuluyor, yaptırımların yetersizliği, velinin ilgisizliği... Öğrenci ve aile olumsuz davranışların devamında artarak yaptırıma maruz kalmalılar!

