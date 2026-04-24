Sorun Öğrenciyi Yönlendirmede Değil

Daha İlk günden tüm PDR camiası zaten sorununun yönlendirme, sevk zincirindeki kopukluk olduğunu dile getiriyor. Ama tedbirler hep tribüne yönelik!
Bir kere şu basılı evrak işini kaldırsınlar, zarf nedir! Ben polise kapalı zarfta gizli evrak teslim ediyorum ilgili birime iletilmek üzere, çat diye açıp whatsapptan fotoğraf atıyor bir yerlere sonra bu önemliymiş ya, çocuğu da alıp geliyoruz diyor!
YA da hadi veli gidiyor, hocam doktor siz niye geldiniz çocukta bir şey yok dedi diyor. buyur buradan yak! ben nereden bilecem, doktorla mektuplaşacaz mı? Ya da gitti ama bir dönüt yok ki ben okulda ne yönde ilerleyeceğim?
Tüm sistem dijital zaten, açsınlar e-rehberlikte yönlendirme kısmında bir modül sağlık bakanlığı ve aile sosyal ile entegre, yönlendirdiğim öğrenci bilgisi anında düşsün sağlık bakanlığına, veli randevu almadı mı ya da aldı gitmedi mi, o da aile sosyalin sistemine düşsün, aile sosyal de alsın güvenlik güçlerini düşsün velinin peşine, psikyatrist ya da aile sosyal in yaptıkları da bana düşsün...
Ama biz olayı tamamen güvenliğe indirgedik. Ya PDR nin güvenlik komisyonunda işi ne!
Diğer konular da zaten yıllardır konuşuluyor, yaptırımların yetersizliği, velinin ilgisizliği... Öğrenci ve aile olumsuz davranışların devamında artarak yaptırıma maruz kalmalılar!
