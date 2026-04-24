Geriye Dönük Maaş için Açılacak Dava

Merhaba, öncelikle göreve iade kararınızın hayırlı olmasını dilerim. KHK ile ihraç edilip yargı kararı veya OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kararıyla göreve iade edilen kamu görevlilerinin mali hakları 7075 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatla güvence altına alınmıştır. Ancak uygulamada sadece çıplak maaş toplamlarının ödenmesi, enflasyon karşısında paranın değer kaybetmesi nedeniyle ciddi hak kayıplarına yol açmaktadır. Sorularınızı bir hukukçu hassasiyeti ve kamu yönetimi disipliniyle cevaplandırmak gerekirse:

Geriye dönük maaş ödemelerinde faiz ve enflasyon farkı için iki ayrı dava açmanıza gerek yoktur. İdare hukukunda tam yargı davası adı verilen dava türü ile hem yasal faiz talebinizi hem de paranın alım gücündeki düşüşü ifade eden ek tazminat talebinizi aynı dilekçede ileri sürebilirsiniz. Anayasa Mahkemesinin ve Danıştayın son yıllardaki yerleşik içtihatları, sadece yasal faizin ödenmesinin mülkiyet hakkını ihlal ettiğini ve enflasyon farkının tazmin edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Eğer kurumunuz ödemeyi faizsiz veya enflasyon farkını yansıtmadan yaptıysa, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde ilgili idari yargı merciinde dava açmanız gerekmektedir. Dava dilekçenizde paranın geç ödenmesi nedeniyle oluşan zararın yasal faiz ile giderilemediğini, mülkiyet hakkınızın ihlal edildiğini ve enflasyon oranındaki değer kaybının karşılanması gerektiğini belirtmelisiniz.

Aşağıda kurumsal ciddiyete uygun şekilde hazırlanmış taslak bir dilekçe örneği yer almaktadır.

Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığına sunulmak üzere

Davacı: Adınız Soyadınız TC Kimlik No Adresiniz

Davalı: Görev Yaptığınız Kurumun Adı

Konu: Karar gereği iade edilen geçmişe dönük mali hakların geç ödenmesi sebebiyle oluşan ve yasal faizle karşılanamayan zararın enflasyon farkı ve yasal faiziyle birlikte tazmini talebidir.

Açıklamalar: KHK kapsamında ihraç edilmişken yargı kararı neticesinde görevime iade edildim. İdarenizce şahsıma geriye dönük maaş ödemesi yapılmış ancak bu ödeme yapılırken paranın ihraç tarihinden itibaren geçen süredeki değer kaybı ve enflasyon oranları dikkate alınmamıştır. Anayasa Mahkemesinin yerleşik kararları uyarınca devletin borçlu olduğu meblağları enflasyonun altında bir faiz oranıyla ödemesi mülkiyet hakkının ihlali niteliğindedir. Bu nedenle sadece yasal faizin değil, paranın güncel alım gücünü koruyacak şekilde enflasyon farkının da tarafıma ödenmesini talep ediyorum.

Hukuki Sebepler: Anayasa, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve ilgili içtihatlar.

Sonuç ve İstem: Geçmişe dönük mali haklarımın ödenmesi sırasında dikkate alınmayan enflasyon farkının ve tüm alacaklarımın hak ediş tarihinden itibaren işletilecek yasal faizinin hesaplanarak tarafıma ödenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

Tarih: Gün Ay Yıl

Ad Soyad İmza