Teknik Öğretmenler Nöbet görevi bu uygulama doğru mu?

İlgili okul müdürlüğü tarafından yayımlanan talimatı mevzuat ve resmi yazışma kuralları çerçevesinde incelediğimde uygulamada bazı temel hukuki ve idari çelişkiler olduğunu değerlendiriyorum. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili mevzuat uyarınca alan atölye ve laboratuvar şeflerinin görev tanımları ile nöbet görevlerinin sınırları açıkça belirlenmiştir.

Öğretmenlerin nöbet görevleri temel olarak okulun genel disiplini ve öğrencilerin güvenliğini sağlamaya yöneliktir. Bir öğretmenin nöbetçi olduğu günlerde boş dersi olan sınıflara girmesi genel bir uygulama olsa da teknik öğretmenlerin planlama bakım ve onarım saatleri doğrudan eğitim ortamının hazırlanması ve iş sağlığı güvenliği ile ilgilidir.

Müdürlük tarafından yapılan bu tebliğde planlama bakım onarım görevinin asli görev olduğu kabul edilmesine rağmen bu görevin ötelenmesi istenmektedir. Oysa bu saatler ders programında önceden belirlenmiş ve öğretmenin okulda bulunma zorunluluğunu tanımlayan saatlerdir. Şeflerin bu saatlerde laboratuvar veya atölye başında bulunarak ekipmanların bakımını yapması iş kazalarının önlenmesi ve teknik eğitimin niteliği açısından kritiktir.

Ayrıca talimatın yazılış biçiminde yer alan disiplin ve sağlık açısından nöbet görevini olarak boş derse girmesi gerekmektedir ifadesindeki anlatım bozukluğu ve düşük cümle yapısı resmi yazışma vakarından uzaktır. Bir görevin diğerinin yerine ikame edilmesi ve yapılamayan işin gün içerisindeki boş saatte tamamlanmasının istenmesi öğretmenin çalışma saatlerinin belirsizleşmesine neden olabilir. Eğer öğretmenin o gün başka boş saati yoksa bu durum personelin mesai saatleri dışında çalışmaya zorlanması anlamına gelebilir ki bu da hak mahrumiyeti doğurur.

Sonuç olarak nöbetçi öğretmenin boş derslere nezaret etmesi rutin bir okul uygulaması olsa da teknik şeflerin programlanmış bakım onarım saatlerine bu şekilde müdahale edilmesi ve raporlarda bu durumun izah edilmesinin istenmesi idari işleyişte karmaşaya yol açacaktır. Bu tür görevlendirmelerin şeflik görevlerini aksatmayacak ve teknik güvenliği tehlikeye atmayacak şekilde mevzuata tam uyumlu olarak planlanması gerektiğini düşünüyorum.