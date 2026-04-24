Teknik Öğretmenler Nöbet görevi bu uygulama doğru mu?


24 Nisan 2026 12:28
ŞEHİT ÖĞRETMEN HÜSEYİN AĞIRMAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ (Alan,Atölye ve Laboratuvar Şeflerine) Müdürlüğümüzde; Alan, Atölye ve Laboratuvar Şefleri olarak görev yapan Teknik Öğretmenlerimiz Nöbetçi olduğu günlerde boş derse girmeleri için görevlendirilmektedir. Bu görevlendirme saatlerinde ders programındaki planlama bakım onarım göreviyle denk gelmesi durumunda asli görevimiz gereği, disiplin açısından ve sağlık açısından nöbet görevini olarak boş derse girmesi gerekmektedir. Bu görevi yerine getirirken yapamadığı planlama bakım onarım görevini gün içerisindeki boş saatte yapmalıdır. Ay sonunda hazırlanan planlama bakım onarım raporunda oluşan bu duruma yer verilmeli. Raporun teslimi aşamasında da ilgili müdür yardımcısına durum izah edilmelidir. Konu hakkında gereğini rica ederim. Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Lütfü CEVAHİR Müdür


Karizmaunl
Müsteşar Yardımcısı
24 Nisan 2026 12:58

İlgili okul müdürlüğü tarafından yayımlanan talimatı mevzuat ve resmi yazışma kuralları çerçevesinde incelediğimde uygulamada bazı temel hukuki ve idari çelişkiler olduğunu değerlendiriyorum. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili mevzuat uyarınca alan atölye ve laboratuvar şeflerinin görev tanımları ile nöbet görevlerinin sınırları açıkça belirlenmiştir.

Öğretmenlerin nöbet görevleri temel olarak okulun genel disiplini ve öğrencilerin güvenliğini sağlamaya yöneliktir. Bir öğretmenin nöbetçi olduğu günlerde boş dersi olan sınıflara girmesi genel bir uygulama olsa da teknik öğretmenlerin planlama bakım ve onarım saatleri doğrudan eğitim ortamının hazırlanması ve iş sağlığı güvenliği ile ilgilidir.

Müdürlük tarafından yapılan bu tebliğde planlama bakım onarım görevinin asli görev olduğu kabul edilmesine rağmen bu görevin ötelenmesi istenmektedir. Oysa bu saatler ders programında önceden belirlenmiş ve öğretmenin okulda bulunma zorunluluğunu tanımlayan saatlerdir. Şeflerin bu saatlerde laboratuvar veya atölye başında bulunarak ekipmanların bakımını yapması iş kazalarının önlenmesi ve teknik eğitimin niteliği açısından kritiktir.

Ayrıca talimatın yazılış biçiminde yer alan disiplin ve sağlık açısından nöbet görevini olarak boş derse girmesi gerekmektedir ifadesindeki anlatım bozukluğu ve düşük cümle yapısı resmi yazışma vakarından uzaktır. Bir görevin diğerinin yerine ikame edilmesi ve yapılamayan işin gün içerisindeki boş saatte tamamlanmasının istenmesi öğretmenin çalışma saatlerinin belirsizleşmesine neden olabilir. Eğer öğretmenin o gün başka boş saati yoksa bu durum personelin mesai saatleri dışında çalışmaya zorlanması anlamına gelebilir ki bu da hak mahrumiyeti doğurur.

Sonuç olarak nöbetçi öğretmenin boş derslere nezaret etmesi rutin bir okul uygulaması olsa da teknik şeflerin programlanmış bakım onarım saatlerine bu şekilde müdahale edilmesi ve raporlarda bu durumun izah edilmesinin istenmesi idari işleyişte karmaşaya yol açacaktır. Bu tür görevlendirmelerin şeflik görevlerini aksatmayacak ve teknik güvenliği tehlikeye atmayacak şekilde mevzuata tam uyumlu olarak planlanması gerektiğini düşünüyorum.

