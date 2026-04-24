Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

İl içi yer değiştirme ve proje atamasının çakışması.


24 Nisan 2026 16:30
Malum il içi ve proje okullarına başvuru aynı tarihlere denk geliyor arkadaşlar. Hem il içine hem proje okullarına başvurabiliyor muyuz? Kılavuza baktım bir açıklama göremedim bununla ilgili bir sıkıntı olur mu acaba?


kimuni
Genel Müdür
24 Nisan 2026 16:48

ben sıkıntı olacağını zannetmiyorum. isterseniz ilçe atama yı arayıp teyit edin bu bilgiyi. ama siz bilirsiniz tabi. geçmiş dönemlerde birden fazla kez bu durumun yaşandığını gördüm de ondan öyle dedim ben. hayırlısı olsun hakkımızda.


bahçesaray
Şef
24 Nisan 2026 17:36
geçen sene izin verilmemişti

jacob_elt
Aday Memur
24 Nisan 2026 20:26

Ben de bu durumu çok merak ediyorum. Daha önce başlık açmıştım ama pek cevap yazan olmadı. Hem il iç


Aaa Bbbb
Aday Memur
24 Nisan 2026 20:29

Ben de bu durumu çok merak ediyorum. Daha önce başlık açmıştım ama pek cevap yazan olmadı. Hem il içi hem de proje okullarına başvurmak istiyorum. Bu mümkün mü? Ayrıca, ikisine birden tayinimin çıkma ihtimali var mı? İl içi 11 Mayıs, proje okulu atama sonuçları 16 Haziran?da açıklanacak. Ben şimdi nasıl bir yol izleyeceğini hiç bilmiyorum. Öncelikli tercihin proje okullarına atanmak. Bilgi sahibi olan varsa yazabilirse çok sevinirim


kimuni
Genel Müdür
24 Nisan 2026 20:38

yani geçmiş yıllarda olan şeyi söyleyeyim hocam: öncelikle meb idaresi başvurularınızı görüyor hatta mebbiste muhtemelen müdahale edebiliyor (yani anlaşılan bu) çünkü geçmiş yıllarda mesela adam proje okuluna yerleşmiş oluyor aslında fakat diğerine de başvurmuştu ya, ve önce o açıklanacak ama dediğim gibi aslında proje çok sonra açıklanacak olmasına rağmen projeye yerleşmiş olunca sistem üzerinden diğeri engelleniyor idi. Veya tam tersi durum da yaşandı galiba. birinden veya bu ikinci durumdan emin değilim. Ama vaki durum bu şekilde gerçekleşti.

dolayısı ile görüşümü yazdım ben bence başvuru mümkün aynı anda. ikisine aynı anda yerleşme olmuyor yani anlaşılacağı üzere.

Aaa Bbbb
Aday Memur
24 Nisan 2026 20:45

Cevap için çok tşk hocam. Benim durumum aynen şu şekilde. Proje okuluna atanmak istiyorum. Ama proje okuluna atanamayacaksam il içinde atanmak istiyorum. Atama takviminde sorun var. Bu çakışma karışıklığa sebebiyet veriyor. İliçi 11 Mayıs?ta açıklacak, proje okulları ataması ise 16 Haziran?dan itibaren diyor. Önce il içi açıklacanağı için; iliçinde ataman olursa, proje okulu atama başvurum sistemden düşecek mi yani? Eğer öyleyse, illa ki proje okullarına atanmak istiyorsam iliçinden vazçgeçmem mi gerekiyor? Ama proje okuluna atanacağım da kesin değil ki!

kimuni
Genel Müdür
24 Nisan 2026 21:00

hocam dediğim şekilde hatırlıyorum ben. Dilerseniz ilçe mem ile görüşün (atama birimi bilir)

ve bu durumun aydınlatılmasını kendilerinden talep edebilirsiniz..

ben bu yıl proje okullarına başvurur muyum snamıyorum o sebepten ...

her halükarda hayırlısı olsun.

ahmet-x
Aday Memur
28 Nisan 2026 13:11
il icine basvurun. projede adamın referansin yoksa cikmaz zaten
Toplam 8 mesaj

Çok Yazılan Konular

Okullara acil rotasyon lazım, iklim değişmeli.Eğitim İş mi yoksa Eğitim Sen mi?Ücretisiz izin iptal sonrası geri ödemeZorunlu eğitim derhal kaldırılmalıBurslulukta öğretmen çocuğu kontenjanının 2025'te %15'ten %10'a düşmesi bursluluğu kazanmak?İdarecilikten isteğe bağlı ayrılmaÖğretmenler odasında sınav olan öğrencimden rahatsız olmuşlar30 Nisan ne alaka?Büyük adaletsizlik - uzman ve başöğretmenlik başvuru süreciOkullarda önlem olarak hangi tedbirler alınmalı?

Sözlük

fesleğen 1 evlerinin önünde geçen türküler 3 memurlar.net sözlük kutlama odası 2 kurbanlık fiyatları 1 sözlüğe hoşgeldiniz 4 tadelle 2 şu an çalan şarkı 2

Son Haberler

Bakan Bolat: Hürmüz Boğazı kapalıyken gözler bize çevrildiBoğulma tehlikesi geçiren kız çocuğunu kurtaran polisler ödüllendirildiBakan Bayraktar: Doruk Madencilik'e bir daha asla ruhsat vermemDMM'den 'Yüzyılın Konut Projesi' ile ilgili dolandırıcılık uyarısı'İmamoğlu suç örgütü' davasının 28. duruşması sona erdi

Editörün Seçimi

Zorunlu eğitim derhal kaldırılmalıOkullarda önlem olarak hangi tedbirler alınmalı?Sorun ne? Çözüm ne?Nisan ayi enflasyon tahmini / beklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramMemurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEminevime girilir mi?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?