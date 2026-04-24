İl içi yer değiştirme ve proje atamasının çakışması.

yani geçmiş yıllarda olan şeyi söyleyeyim hocam: öncelikle meb idaresi başvurularınızı görüyor hatta mebbiste muhtemelen müdahale edebiliyor (yani anlaşılan bu) çünkü geçmiş yıllarda mesela adam proje okuluna yerleşmiş oluyor aslında fakat diğerine de başvurmuştu ya, ve önce o açıklanacak ama dediğim gibi aslında proje çok sonra açıklanacak olmasına rağmen projeye yerleşmiş olunca sistem üzerinden diğeri engelleniyor idi. Veya tam tersi durum da yaşandı galiba. birinden veya bu ikinci durumdan emin değilim. Ama vaki durum bu şekilde gerçekleşti.

dolayısı ile görüşümü yazdım ben bence başvuru mümkün aynı anda. ikisine aynı anda yerleşme olmuyor yani anlaşılacağı üzere.