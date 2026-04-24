24 Nisan 2026 20:21
memur fazla çalışma saatlik ücreti 16,55 TL

çok özel bi düzenleme olmazsa başımıza gelecek olan bu.

2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na göre, memurlar için belirlenen standart saatlik fazla çalışma (mesai) ücreti 16,55 TL'dir.

16,55 TL üzerinden hesaplarsak, 17.000 TL fçü kazanabilmek için tam 1.027 saat fazla mesai yapmanız gerekir. gerisini siz düşünün. hem tazminat kesilecek he de sınırsız oğlu sınırsız çalışma düzenine geçilecek. normalde fazla çalışma saati üst sınırı da olması gerekir ancak öyle bi söylenti tabiki yok.


SszPls
Aday Memur
24 Nisan 2026 20:24
sonunda biri beni anladı. Geliyor gelmekte olan!!!

E.Kayı Han
Editor
24 Nisan 2026 20:36

Evet rakam o ancak bu rakamlar artırımlı olarak uygulanıyor. Örneğin adliye çalışanları 5 katı artırımlı olarak alıyor. 16,55*5=82,75 TL olarak uygulanıyor saatlik fazla çalışma ücreti.


Redsf18
Memur
24 Nisan 2026 20:48

Direk böyle olmuyor hesaplama yalnız günlük temmuz zammı ile işte saat başı 100 tl düz hesap yapar artırımlı olarak.


bay.e
Aday Memur
24 Nisan 2026 21:19
hesap öyle olmuyor brüt maaşa bakılır. mesela bir hemşire 150 alırken yoğun bakımdaki 220 alır mesai. brüt 80bin desen 12-36 çalışan ayda 20 saat fazla çalışır o da hesaplama uygulamalarına göre 11 bine yakın eder ki 6689 sabit ücret çıkınca 4 bin için oluyor tüm çaba. asıl gereken taban maaşa zamdı.

bay.e
Aday Memur
24 Nisan 2026 21:25
fazla mesai bürüt maaşa göre hesaplanıyor o şekilde değil. hesaplama uygulamalarına göre 12-36 çalışan yani ayda 20 saat fazla çalışan biri 14bun civarı alıyor. 6689 sabit alınan ücreti de çıkınca aslında verirlen 7 bin gibi oluyor.

9köyden kovulan
Aday Memur
24 Nisan 2026 21:35
artık mesai ücreti de veriyorlar ayda 500 saat çalıştırırlar 16 lira ya , he birde 7 bin i geri alacaklarmış mesai diye verirler

Hansez
Memur
24 Nisan 2026 21:41
direk vermeyecekseler maaşa iyileştirme hiçbir anlamı kalmayacak. jandarma ile eşitlenecekti ya ..
