X platformunda yer alan paylaşımlarda, 12. Yargı Paketi kapsamında özellikle avukatların özlük haklarına yönelik bazı düzenlemelerin gündeme geldiği görülmektedir. Bu gelişmeler, yargı sisteminin önemli bir unsuru olan avukatlık mesleği açısından elbette değerlidir. Ancak yargı teşkilatının sahadaki yükünü fiilen taşıyan Adalet Bakanlığı personelinin (zabıt katibi, mübaşir, yazı işleri personeli vb.) özlük haklarına ilişkin bir düzenlemenin pakette yer alıp almadığı hususu kamuoyunda merak konusudur. Adalet hizmetlerinin etkin ve kesintisiz şekilde yürütülmesinde büyük sorumluluk üstlenen personelin; çalışma koşulları, ekonomik hakları ve mesleki güvenceleri konusunda uzun süredir beklenti içerisinde olduğu bilinmektedir

