Sahte Polis ve Savcı Operasyonu


26 Nisan 2026 00:54
Sahte Polis ve Savcı Operasyonu

İstanbul ve İzmir?de kurulan sahte çağrı merkezleri üzerinden yürütülen sistematik bir dolandırıcılık ağına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiği görülüyor.

İstanbul merkezli olmak üzere toplam 20 ilde düzenlenen operasyonda, vatandaşları telefonla arayıp kendilerini polis, savcı, hâkim ya da banka görevlisi gibi tanıtan şebekeye müdahale edildi. Çalışmalar sonucunda 80 kişi gözaltına alınırken, 66 şüpheli tutuklandı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin yurt dışı kaynaklı hatlar ve açık hatlar kullanarak insanları aradığı; ?kimlik bilgileriniz kullanıldı?, ?hesabınız tehlikede?, ?adınız bir soruşturmada geçiyor? gibi ifadelerle mağdurlar üzerinde korku ve panik oluşturduğu tespit edildi.

Bu yöntemle kişileri yönlendiren örgütün, dolandırıcılık faaliyetlerini planlı ve organize şekilde yürüttüğü anlaşılırken, operasyonun Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından savcılık koordinesinde gerçekleştirildiği bildirildi.

