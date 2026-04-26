Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu


26 Nisan 2026 00:56
Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu

Başvuruların belirli tarihlerle sınırlandığı ve tercih hakkının geniş tutulduğu bu süreçte, öğretmenlerin yer değişikliği taleplerini planlı şekilde iletebileceği bir takvim oluşturulduğu görülüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre, 2026 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 4-6 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak. Öğretmenler bu süreçte il içindeki eğitim kurumları arasından en fazla 40 tercih yapabilecek.

Atamalar ise 11 Mayıs 2026 tarihinde, hizmet puanı üstünlüğü ve ihtiyaç durumuna göre gerçekleştirilecek. Tercihlerine yerleşemeyen ancak başvuru sırasında talepte bulunan öğretmenler için ise ilk iki tercihleri doğrultusunda sıra sistemi devreye girecek ve bu kapsamda ilerleyen tarihlerde ek atamalar yapılacak.

Başvuru yapabilmek için öğretmenlerin, görev yaptıkları kurumda en az 3 yıl çalışmış olması; sözleşmeli olarak başlayıp kadroya geçenler için ise toplamda 4 yıllık hizmet süresini tamamlamış olmaları gerekiyor.

Kaynak: kriptohukukcu com

