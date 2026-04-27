Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

30 eylül bazlı hizmet süresini nasıl hesaplıyoruz?


30 eylül bazlı hizmet süresini nasıl hesaplıyoruz?

merhaba

Tayin için hizmet süresini hesaplarken ;

Sözleşmeli/kadrolu görev süre tablosuna bakıyoruz direkt değil mi? Bir de uzman/başöğretmenliğe esas hizmet süresi tablosu var, orada 1305 gün yazmış. O kafamı karıştırdı.

Gerçek takvime bakarak gün hesaplamaktan ziyade şu tabloyu baz alıyoruz değil mi ?

Toplam süre: 4 yıl 5 ay 26 gün

09/09/2021- 01/01/2022 3 ay 22 gün

01/01/2022- 18/08/2022 7 ay 17 gün

21/09/2022- 21/08/2023 10 ay 28 gün

08/09/2023- 17/10/2023 1 ay 9 gün

17/10/2023- 12/07/2024 8 ay 25 gün

12/07/2024- 25/09/2024 2 ay 13 gün

25/09/2024- 27/04/2026 1 yıl 7 ay 2 gün

Bu yazdığım Sürelerde 10 ay 28 gün asker öğretmenlik sürem var. Bunu çıkarıp önümüzde yarından itibaren kalan süreyi (5 ay 2 gün) eklesem doğru sonuca ulaşmış olur muyum tayin süresi için? (4 yılını doldurmuş olmam gerekiyor malum )4 yıl 0 gün ya da 4 yıl 1 gün yapıyoruz

kıl payı sınırda geçtiğim için hesaplamanın sağlamasını yapmaktan paranoyak oldum iki gündür

Sözlük

tadelle 1 fesleğen 1 evlerinin önünde geçen türküler 1 şu an çalan şarkı 3 azılı 1 silecek 1 kurbanlık fiyatları 1 sözlüğe hoşgeldiniz 2 pazar sabahı erken kalkmak 1 memurlar.net sözlük kutlama odası 3

Son Haberler

Aracınızı gölge için bu 3 ağacın altına park etmeyinİmamoğlu Suç Örgütü davasında 27. duruşmaİran'ın Hürmüz Boğazı teklifi altına yaradıVergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonu: 11 gözaltıKDK'den sağlık kuruluşlarında denetimin güçlendirilmesi için tavsiye kararı

Editörün Seçimi

