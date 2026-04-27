Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
27 Nisan 2026 13:47
İdarecilikten isteğe bağlı ayrılma

Değerli hocalarım değişen yönetmelikteki bölümü okudum ama tam olarak emin olamadım. A okulunda öğretmendim. B okuluna müdür yrd. oldum. B okulunda ilk 4 yılım doldu. 2. dörde başladım iki yıl evvel. Şimdi yöneticilikten isteğim ile ayrılırsam A okulunda norm varsa orada veya ilçesinde mi değerlendirilirim. İlk dördü tamamladığım 6. yılım olduğu için B okulunda veya ilçesinde m?


yiay
Aday Memur
27 Nisan 2026 13:49

"Yöneticilik görevinden ayrılma

MADDE 34- (1) Yöneticilik görevinden;

a) Dört ders yılı görev süresini tamamlamadan istekleri üzerine ayrılanlar alanlarında boş norm kadro olması hâlinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumuna, bu kurumda alanında boş norm kadro bulunmaması halinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumunun bulunduğu ilçede alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna,

b) Dört ders yılı görev süresini tamamladıktan sonra ayrılanlar ile (a) bendi kapsamında ataması yapılamayanlar yöneticilik görevinde bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde alanlarında boş norm kadro bulunmaması hâlinde ise istekleri de dikkate alınarak sırasıyla ilçe grubu, il içerisinde olacak şekilde alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna,

öğretmen olarak atanır." yönetmeliğin ilgili bölümü


bahçesaray
Şef
27 Nisan 2026 14:02
b okulu

yiay
Aday Memur
27 Nisan 2026 14:11

ben de öyle düşünüyorum ama il milli eğitim ilk okuluna verilirsin diyor emin olamadım da.

