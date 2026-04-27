İstifalar hk.


27 Nisan 2026 15:35
İstifalar hk.

Son yıllarda özellikle sosyal medyada sürekli polis istifalarında yaşanan artışları görüyorum.Acaba istifa edenler deneyimlerini ne iş yaptıklarını bizimle paylaşabilirseniz mi?


Alpertunga26
Aday Memur
27 Nisan 2026 15:46

Sakın Polis Olmayın

Polis olduysanız başka kuruma geçin veya en kısa sürede başka bir iş yapın

Başka Kuruma geçemiyor veya iş bulamıyorsanız kesinlikle evlenmeyin

Evlendiyseniz kesinlikle çocuk yapmayın

Bakın vallahi de sürünürsünüz billahi de sürünürsüz Polislik kadar başka rezil bir meslek yok ve her geçen gün daha da kötüye gidiyor


plt.kaan
Memur
27 Nisan 2026 16:25
komşum kaynakçı 110 bin alıyor. sigorta asgari ücret üzerinden geri kalanı elden. ortalama bir işçi bulunduğum bölgede 80 bin alıyor. nitelikli işçiler ise 150 bine kadar çıkıyor. özellikle fayans döşemecileri yevmiye 4 bin sabah 8 akşam 10 çift yevmiye yapıyor. polislik can güvenliği riski ve stresli bir meslek. yapan insan yasi gencse alternatifi denesin. yoksa 45 yaşından sonra psikolojik rahatsızlıklar hayatınızı mahvediyor.

Ferhatjop
Memur
27 Nisan 2026 16:49

Önceden bir nebze de olsa yapılır diyordum ama artık bu maaşla çekilecek iş değil canlar..

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPolislerin maaşı değişiyorMaaş Düşecek mi?Doğu il önerisiİcralık polislerTüm teşkilata 12/36 dört gruplu hayırlı olsun.Jandarma ile Polis Maaşları eşitlenmesi Rafa kalktı, Maaş Güncellemesi 2027 Şubatta.26 Nisan Başlığı nerede?Polsan hk.Trafik Bayram Ödüllendirmesi

Sözlük

şu an çalan şarkı 3 sözlüğe hoşgeldiniz 3 pazar sabahı erken kalkmak 1 şükranlarını sunmak 1 silecek 1 evlerinin önünde geçen türküler 3 memurlar.net sözlük kutlama odası 2 azılı 1 tadelle 2 kurbanlık fiyatları 1

Son Haberler

Bebek cinayetinde kan donduran telefon: Bebeğe bir şey oldu, ben gidiyorumAltının kilogram fiyatı 6 milyon 800 bin liraya yükseldiKarahan: Kira ve gıda enflasyonunda ataletin kırılmasını bekliyoruzBakan Şimşek açıkladı: Yurt dışı gelirine 20 yıl vergi yok!Dünya Kupası öncesi Bizim Çocuklara bir kötü haber daha

Editörün Seçimi

Zorunlu eğitim derhal kaldırılmalıOkullarda önlem olarak hangi tedbirler alınmalı?Sorun ne? Çözüm ne?Nisan ayi enflasyon tahmini / beklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramMemurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEminevime girilir mi?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?