27 Nisan 2026 22:58
Öğretmen olmak...

Bugün bu haberi okuyunca bu coğrafyada öğretmen olmanın bir kez daha ne kadar zor olduğunu hatırladım. Kimsenin kazancında gözümüz yok. Ancak karşılaştırma da yapıyoruz ister istemez. Sonrası ise onlarca soru işareti. İnsan yetiştiriyor, memleketin geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz, ana-babasının uğraşmadıkları için kendi evlatlarımızın zamanlarından çalışıyoruz, yl, dr yapıyor daha iyi nasıl olabiliriz diyoruz, eve iş götürüyoruz, ilk kurşuna siper oluyoruz.... Bu meslek bu kadar mı değersiz?

"...Doritos, Lay's, Ruffles, Cheetos, Çerezza ve Rocco markalarını bünyesinde bulunduran Frito-Lay Türkiye çalışanları için toplu iş sözleşmesi yapıldı.

-İlk 6 ay için maaşlara %26 zam yapıldı.

-Ortalama maaş 110.000 TL seviyesine yükseldi.

-Sosyal haklar toplamı 170.000 TL oldu.

-Sonraki dönemlerde zamlar TÜFE + 4 puan şeklinde uygulanacak.

-Vergi konusunda %8?lik avantaj sağlandı..."


kimuni
Genel Müdür
27 Nisan 2026 23:58

ben çok dillendirdim hocam bu maaş konusunu da sürekli kim ne için böyle yazdıklarını anlamadığım bazı nickler tarafından hep eleştiriye uğramış gibi oldum. Onlara göre öğretmenler hiçbir zaman çok yüksek maaş almamalı.

üstelik dolaylı yollardan aralarında öğretmene siz çok yüksek maaş hak etmediğinizi aslında kendiniz söylüyorsunuz veya böyle olmalı psikolojisini dayatanlar dahi gördüm.

bence (bana göre) sistematik bir sürü hata var ondan dolayı çok fazla takmıyorum bazı şeyleri mesela birkaç dil biliyorum matematiği de tak tak anlatırım ama proje okuluna başvurmayacağım eksik olsun. (Sanki havalanıp uçacağım orda çalışsam) ...canıma minnnet kendi okulumdan memnunum. ohh mis. müdür memnun değilse çok şikayetçi olursa başka kadroya kadar da yolu var ona da razıyım. Allah Allah zaten öğrenci şikayetçi değil orta da fol yok yumurta yok müdür ne diye dikilir karşımda ben dersinizi anlatmanızı çok beğenmiyorum diye anlaşılır değil sanki müdüre anlatıyorum dersi..

