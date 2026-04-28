devrelerim kardeşlerim abilerim

cümleten Selamün aleyküm. arkadaşlar ben refakat iznindeyim çocuğum var engelli. bende buna istinaden refakat iznine ayrıldım iznin üç aylık süresinin bitmesine 1.5 ay falan kaldı bu süreçte de bir lokanta da kurye olarak akşam 7 den sabah 7 ye günlük bin liraya çalışıyorum. mecburen 3 ay daha uzatacağım çünkü maaştan hiç birşey kalmıyor hatta aldığım günlük bin lira da benim sigara evin ihtiyaçları derken 100 lira bile kalmıyor. kaç zamandır çocuğumun çiş problemi var yapmadığımız şey kalmadı kendini sıkıyor tutuyor yapmaya korkuyor hatta bugün titriyordu gözleri bembeyaz oldu götürmediğim psikolog almadığım ilaç hiç birşey kalmadı derdini zaten anlatamıyor otizmli. arkadaşlar bana yardım edin şimdi doktor iki şey önerdi toplamda 11 bin lira yapıyor bir de onu deneyeceğiz kimseden para pul beklemiyorum Allah rızası için bana yardım edin daha önce Vedat kılıçel bir kez yardım etti bir kez de Turan abi yardımcı olmuştu asalak demeyin bana yetiştiremiyorum anlayın bu ay yatacak maaşın tamamı da krediye kesilecek iki aydır ödeyemiyorum vakıftan icralık olmam yakın Polsan kredisi de var. kumar falan değil ama bu yolda hem çok dolamdırıldım hem herkese herşeye her duyduğum tedavi yöntemine inandım Amerika'sı Rusya'sı kök hücre tevasi ozon Işın yemediğim halt kalmadı. yalvarırım bana bir akıl verin dayanamıyorum artık çıkamıyorum işin içinden kendimden korkuyorum her uyandığımda Allahım neden uyandım ölmedim diyorum. çocuk dersen sürekli sürekli ağlıyor . tayin oldum olalı daha çocuğa oda açamadım bir baza dolap ihtiyaçları olan gereçleri bile alamıyorum bazen işe yaramaz bir olduğumu düşünüyorum bana yardım edin bana akıl verin yanımda olun çaresizim psikolojim hiç iyi değilim

