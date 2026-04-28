Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Ücretisiz İzin İptal Sonrası Geri Ödeme


28 Nisan 2026 12:09
Ücretisiz İzin İptal Sonrası Geri Ödeme

Arkadaşlar eşimin doğum izni bitti. Bizde ücretsiz izin aldık. Malum yasanın çıkmasını bekliyoruz. Olay özetle şöyle;

Eşim 24/04/2026'da ücretsiz izne ayrıldı. 15/04/2026 tarihinde aldığımız maaşın 49.623 tl lik kısmını geri iade etmemizi istediler. 30/04/2026 tarihhinde (yasa resmi gazetede yayınların düşüncesi ile) izni bozup eşim göreve başlasa geri ödemiş olduğumuz 49.623 liralık kısımdan geri ödeme alabilir miyiz? Mutemet alamazsınız dedi.


bahçesaray
Şef
28 Nisan 2026 12:46
alamazsınız

ataunitaner
Aday Memur
28 Nisan 2026 13:41

Hocam 6 günlük ücretsiz izin kullanmış olacağım. Bunun karşılığı 49 bin mi?

bahçesaray
Şef
28 Nisan 2026 13:42
maaşı peşin alıyoruz siz 25 günlük iade ettiniz

ataunitaner
Aday Memur
28 Nisan 2026 13:47

Ama işe geri dönüyorum bunun karşılığı olmayacak mı?


bahçesaray
Şef
28 Nisan 2026 13:49
dön , ya döndüğün günden gelecek ayın 14 üne kadar alırısnız, ya da ayın 15 nde bu fark + gelecek ayın maaşını alırısn

ataunitaner
Aday Memur
28 Nisan 2026 13:56

Hocam son olarak 25 gün iade ettiniz dediniz ama ben 15 Nisan - 24 Nisan arası çalışmış oldum. 6 günlük ücretsiz izin kullanmış oldum. Sanırım iade edeceğim 49 binlik kısım 24 Nisan - 14 Mayıs arasını mı kapsıyor?

bahçesaray
Şef
28 Nisan 2026 13:58
15.04 - 24.04 arasını geri ödediniz. ayın 15nde alınan maaş 15.04 ile 14.05 arası içindi.
bahçesaray
Şef
28 Nisan 2026 14:00
Aslında 20,21 günlük iade yaptınız

ataunitaner
Aday Memur
28 Nisan 2026 14:03

Çok teşşekkür ederim.

bahçesaray
Şef
28 Nisan 2026 14:10
rica ederim hocam

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
28 Nisan 2026 14:22

Çalıştığı günün parasını niye geri ödesin? 24/04-14/05 arasını iade etmiştir. Eğer ay içinde tekrar göreve başlarsa göreve başladığı günle 14/05 arası için ek bordro düzenlenir ya da 15 mayıs maaşında geriye dönük hesaplama yapılarak çalıştığı günler için ödeme yapılır.

Toplam 11 mesaj

Sözlük

azılı 1 kurbanlık fiyatları 1 silecek 1 evlerinin önünde geçen türküler 3 fesleğen 1 tadelle 2 şükranlarını sunmak 1 şu an çalan şarkı 2 memurlar.net sözlük kutlama odası 2 sözlüğe hoşgeldiniz 4

