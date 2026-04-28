Memurum ama geçinemiyorum

Sizinle aynı durumda olan çok kişi var. Malesef memleket olarak darboğazdan geçiyoruz bu ne zamana kadar böyle gidecek orası da muallak. Ancak dünya böyle bir yer zor günler oluyor, bolluk olduğu günler oluyor her kışın bir baharı her zevalin bir kemali vardır ümitsiz olmamak lazım. Faize, eksiye düşmeden ayı atlatmak da artık bir çeşit geçinmek sayılır oldu. Ancak ev arsa alamadığınız için müteesir olmak normal olmak ile beraber sürekli buna takılıp psikolojinizi bozmayın yarının da bir sahibi var elbette. Siz çalmayıp çırpmayıp ailenizin rızkı için bu sıkıntılı işi yapıyorsunuz, belli ki hassasiyet sahibi de birisiniz inşallah hepimiz tez vakitte maddi manevi feraha kavuşuruz