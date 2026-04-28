Memurum ama geçinemiyorum


28 Nisan 2026 13:04
Evde tek çalışanım. Bu bizim tercihimiz.(inanç meselesi) 10 yıldır maalesef ev de alamadım yatırım da yapamadım.2 çocuğumuz var küçük. Kiradayım. Aileden kalan bir yer de yok. Artık ev alma ümidimi yitirdim. Lisans mezunuyum. Artık bu durum bana ağır gelmeye başladı. Bi arsa alayım. Evimi yavaş yavaş yapayım diyorum. Arsalar da ev fiyatında. Hatta daha pahalı.Yurt dışında şantiyelerde çalışmayı bile düşünmeye başladım.mantıklı olabilir mi onu araştırmaya başladım(yaş 35) Biraz saçma mı düşünmeye başladım bilmiyorum. Buraya da yazma sebebim gerçekten bu süreç ve belirsizlikler beni yoruyor. Yanlış bir şey yapmak istemiyorum. Beni yargılayanlar da olacaktır. Hakaret olmadığı sürece fikirlere açığım. yanlış bir şey yapmaktan korkuyorum.


KadirEşrefoglu
28 Nisan 2026 13:15

Sizinle aynı durumda olan çok kişi var. Malesef memleket olarak darboğazdan geçiyoruz bu ne zamana kadar böyle gidecek orası da muallak. Ancak dünya böyle bir yer zor günler oluyor, bolluk olduğu günler oluyor her kışın bir baharı her zevalin bir kemali vardır ümitsiz olmamak lazım. Faize, eksiye düşmeden ayı atlatmak da artık bir çeşit geçinmek sayılır oldu. Ancak ev arsa alamadığınız için müteesir olmak normal olmak ile beraber sürekli buna takılıp psikolojinizi bozmayın yarının da bir sahibi var elbette. Siz çalmayıp çırpmayıp ailenizin rızkı için bu sıkıntılı işi yapıyorsunuz, belli ki hassasiyet sahibi de birisiniz inşallah hepimiz tez vakitte maddi manevi feraha kavuşuruz

Amir Odaya Girdiğinde Kalkma Zorunluluğu Var Mıİstatistik - Özel Hizmet Tazminatı - Teknik Hizmetler SınıfıTemmuz BeklentisiYazı İşleri Müdürlüğü Boş Kadro12. Yargı PaketiZabıt Katipliğinden İstifa. Deneyimli Arkadaşların Fikirleri Önemli Benim İçin.Zabıt Katipliği Gerçekten Çok Zor.Torpille Denetim Serbestliğe GeçenlerGeçici Görev Yer DeğiştirmeGeçici Görevlendirme Uzatmak İçin Dilekçe

2026-YDS/1: Sınav Sonuçları AçıklandıTürkiye-Avrupa Demir Yolu projesinde test heyecanıGörüşlerin Görünmezliği! Merkezi görüş sistemine ihtiyaç artıyorMilli jet eğitim uçağı HÜRJET'in İspanya'ya ihracatı için imzalar atıldıÖmer Bolat: Kritik mineraller yüzyılı şekillendiriyor

Zorunlu eğitim derhal kaldırılmalıOkullarda önlem olarak hangi tedbirler alınmalı?Sorun ne? Çözüm ne?Nisan ayi enflasyon tahmini / beklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramMemurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEminevime girilir mi?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?