Memurlar Neden 1 Mayısta Tatil Yapıyor

1 Mayıs?ı dar bir bakışla sadece belli bir kesime aitmiş gibi anlatıp memurları hedef almak açıkça bilgisizliktir. Memurlar da emeğiyle geçinen çalışanlardır ve bu resmi tatil herkesi kapsar. Ayrıca burası bir memur forumu; memurların hakkını sorgulamak için gelip genelleme yapmak en hafif tabirle yersiz ve provokatif bir yaklaşımdır.

Güvenlik gibi bazı görevlerin tatilde de sürmesi, diğer çalışanların bu hakkı hak etmediği anlamına gelmez. Sorun memurların tatil yapması değil; tatilde çalışmak zorunda kalanların haklarının tam verilip verilmemesidir. Tepkinizi yanlış yere yöneltmek yerine asıl problemi konuşmak gerekir.