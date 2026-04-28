Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Memurlar Neden 1 Mayısta Tatil Yapıyor


28 Nisan 2026 15:10
1 mayıs işçi bayramı olmasına rağmen memurlara da tatil oluyor ben taşeron şirketten kamuya geçen bi güvenlik görevlisiyim çalıştığım kurumu korumak için sağlığımdan oluyorum ama içerde oturan memurlar 1 mayısta tatil yapıyolar


sezai0619
Şube Müdürü
28 Nisan 2026 15:13

1 Mayıs, sadece tulum giyen mavi yakalıları değil, zihinsel veya fiziksel emeğiyle ücretli çalışan tüm beyaz yakalı, memur, kurye ve emekçileri kapsayan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Resmi tatil olan bu günde işçilerin çalışmama hakkı vardır; çalıştırılmaları yazılı onaya bağlıdır.


Karizmaunl
Müsteşar Yardımcısı
28 Nisan 2026 15:57

1 Mayıs?ı dar bir bakışla sadece belli bir kesime aitmiş gibi anlatıp memurları hedef almak açıkça bilgisizliktir. Memurlar da emeğiyle geçinen çalışanlardır ve bu resmi tatil herkesi kapsar. Ayrıca burası bir memur forumu; memurların hakkını sorgulamak için gelip genelleme yapmak en hafif tabirle yersiz ve provokatif bir yaklaşımdır.

Güvenlik gibi bazı görevlerin tatilde de sürmesi, diğer çalışanların bu hakkı hak etmediği anlamına gelmez. Sorun memurların tatil yapması değil; tatilde çalışmak zorunda kalanların haklarının tam verilip verilmemesidir. Tepkinizi yanlış yere yöneltmek yerine asıl problemi konuşmak gerekir.


üçbuçukali
Müsteşar
28 Nisan 2026 16:05

memurlar neden 1 mayısta tatil yapıyor diye sorarsan

daha düne kadar taşeronda çalışan ve işten atılırım diye

oksijeni tersten alan kişiler

niye tediye ikramiye yol yemek ücreti alıyor diye sorarlar sana


fakir.adam
Şube Müdürü
28 Nisan 2026 16:14

işçi deyil emekçi bayramı. emek veren herkez yani.


Hırbow
Aday Memur
28 Nisan 2026 16:43

sen kudur diye


iras
Genel Müdür
28 Nisan 2026 16:43

Patron değilsen işçisin yok memur yok beyaz yaka bunlar fasa fiso

Sözlük

kurbanlık fiyatları 1 tadelle 2 evlerinin önünde geçen türküler 3 silecek 1 memurlar.net sözlük kutlama odası 2 sözlüğe hoşgeldiniz 4 şu an çalan şarkı 2 fesleğen 1

